Vladimir Putin è malato? Tremori al labbro e al mento, le ipotesi dopo il video del presidente della Russia

A ogni nuova apparizione di Vladimir Putin emergono analisti e tuttologi in campo medico che gli diagnosticano una malattia. I nuovi sintomi sarebbero stati individuati in un video di appena 30 secondi nel quale Putin ha riunito i capi delle agenzie di sicurezza e il ministro della Difesa Shoigu in seguito al tentato colpo di Stato del leader del gruppo Wagner. I segnali che qualcosa non va in Putin potrebbero essere dei tremori al labbro e al mento.

Sintomi di una nuova malattia

In un video di appena 30 secondi, nel quale Vladimir Putin compare per meno di 15, c’è chi ha notato degli strani movimenti nel volto del leader russo. I tuttologi della rete, esperti occasionali di patologie legate ai nervi facciali, hanno riconosciuto in alcuni tremori malattie più o meno gravi. A ogni nuovo video sono in molti a cercare di indovinare e a sperare in una malattia, ma Vladimir Putin (dichiarato malato da internet già un anno fa) non sembra presentare altro che sintomi da stress.

Nel filmato i segnali di una malattia misteriosa sono alcuni tremori al labbro inferiore e al mento. Secondo Inergency, che ha analizzato il breve filmato, potrebbe essere non una condizione di malattia, quanto più di paresi dovuta a carico di stress. Dopotutto, ricorda ancora il sito, il leader ha comunque settant’anni.

Stress da colpo di Stato

I segnali di una malattia potrebbero essere in realtà sintomi di forte stress. Dopo la marcia del leader della Wagner verso Mosca, le ore e i giorni per Vladimir Putin non sono stati semplici. Mentre la Russia torna a un regime di normalità, dopo aver innalzato la sicurezza a livello anti-terrorismo, il leader russo torna a parlare in pubblico.

Lo fa in più di un’occasione: in un video lungo e uno breve. In quello lungo (un video registrato) il presidente non mostra nessun segnale di una possibile malattia, mentre in quello di pochi secondi (una diretta) sì. Secondo gli esperti i tremori di Putin a labbro e mento sono segnali di un carico di stress da sventato colpo di Stato.

Malattie smentite: la lista

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ma in realtà anche prima, al leader russo sono state incollate addosso diverse possibili patologie. Inutile dire che ogni eventuale presenza di malattia sia stata smentita. Sembra però un’operazione di conforto per i molti che vorrebbero vedere la guerra finire leggere segnali di malattie grave in tosse, pallore, perdita di peso e tremori.

A Vladimir Putin, secondo la legge dell’internet, sarebbero state diagnosticate malattie gravissime come tumore allo stomaco, malattia di Parkinson e persino la schizofrenia.