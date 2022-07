Viareggio, uomo si dà fuoco vicino al commissariato: è grave

Attorno alle ore 11 di martedì 19 luglio un uomo, del quale al momento non si conosce l’identità, si è dato fuoco nella zona del commissariato di Viareggio, in provincia di Lucca.

Come sta l’uomo che si è dato fuoco a Viareggio

Stando alle prime informazioni riportate dall’agenzia ‘Adnkronos’, l’uomo che si è dato fuoco vicino al commissariato di Viareggio è grave: ha riportato ustioni di secondo grado su tutto il corpo. L’uomo è stato portato all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato in un campo vicino alla struttura sanitaria.

L’intervento della Polizia

Fondamentale per salvare la vita all’uomo è stata la prontezza dei poliziotti che hanno spento le fiamme addosso alla persona con un estintore, uscendo rapidamente dal commissariato di pubblica sicurezza in via Fratelli Cervi. Anche il personale del 118 è intervenuto per soccorrere l’uomo, con un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Viareggio.

L’episodio è accaduto a Viareggio, nella mattinata di martedì 19 luglio 2022.

Il possibile motivo del gesto

Il sito del quotidiano toscano ‘La Nazione’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto a Viareggio: secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, di origini magrebine, abbia compiuto il gesto dopo che gli erano stati comunicati alcuni provvedimenti nei suoi confronti. Tempo fa l’uomo sarebbe stato denunciato per furto.

Sono in corso le indagini per far chiarezza su tutti gli aspetti ancora oscuri in questa vicenda.