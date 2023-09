Via Almirante a Grosseto, nullaosta dal prefetto Berardino moglie del ministro Piantedosi: è polemica

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il prefetto di Grosseto Paola Berardino, moglie del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha dato il via libera per l’intitolazione di una strada all’ex storico segretario dell’Msi, Giorgio Almirante. Berardino ha avuto l’ultima parola sull’iniziativa promossa dalla giunta comunale di centrodestra e, come riportato da ‘Repubblica, l’approvazione ha scatenato la polemica.

Il progetto

Nonostante i tentativi di opposizione dei partiti di centrosinistra, a inizio agosto la maggioranza del comune di Grosseto aveva approvato il progetto: la realizzazione di via della Pacificazione Nazionale dalla quale si biforcheranno via Almirante con via Berlinguer. Ad annunciare il via libera all’iniziativa è stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una nota.

“L’amministrazione farà da adesso di tutto, fin da subito – si legge – per risolvere le questioni amministrative e burocratiche dei residenti che si troveranno a vivere nelle future via della Pacificazione nazionale, via Enrico Berlinguer e via Giorgio Almirante”.

“In questo modo si arriva alla fine di una polemica strumentalmente ideologica che ha finito con il portare nocumento ai cittadini grossetani – scrive il primo cittadino – La volontà popolare espressa attraverso il Consiglio massimo organo istituzionale cittadino non può essere subalterna alle contestazioni di una qualsiasi sparuta minoranza”.

Fonte foto: ANSA Lamberto Fini e Giorgio Almirante in una foto d’epoca

La reazione delle opposizioni

Immediata la reazione dei partiti di centrosinistra e dell’Anpi all’autorizzazione al progetto concessa dal prefetto Paola Berardino. “Su via Almirante a Grosseto la Prefettura doveva dimostrare una maggiore sensibilità – è stato il commento del segretario del Pd in Toscana, Emiliano Fossi – avrebbe dovuto valutare con maggiore obiettività ogni aspetto della vicenda e prendere in considerazione il parere negativo della’ Deputazione di storia patria per la Toscana’, come indicato peraltro nella risposta alla interrogazione parlamentare.

“La Pacificazione non si impone con la toponomastica ma con il rispetto di tutte le posizioni politiche e non dimenticando fatti tragici causati dalla violenza nazista e fascista”, hanno scritto in una nota gli esponenti del Partito democratico toscano.

Sull’intitolazione della via ad Almirante era arrivato il parere negativo dell’Istituto di Storia Patria per la Toscana, a cui si era aggiunto anche l’Anpi che ha annunciato “valutazioni rispetto all’eventualità di un ricorso al Tar”.

La nota di Piantedosi

A commentare la polemica è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha scritto così in una nota: “Giorgio Almirante, parlamentare di lungo corso del nostro ordinamento repubblicano, ha già dodici siti intitolati sul territorio nazionale. Non capisco perché a Grosseto ci sia tutta questa discussione. Si tratta di una legittima determinazione del Comune di Grosseto a cui il prefetto avrebbe potuto negare il nulla osta solo se vi fossero stati motivi di ordine pubblico”.

“Credo non sia possibile immaginare che vi siano problemi di ordine pubblico per l’intitolazione di una strada a un protagonista della vita politica decennale del nostro Paese“, scrive il titolare del Viminale.

Il commento della figlia di Almirante

Tra le reazioni anche l’opinione della figlia di Giorgio e Assunta Almirante morta a 100 anni ad aprile 2022, Giuliana De’ Medici: “A me non può che far piacere, è una strada che viene intitolata a Giorgio Almirante dopo una lunga battaglia in consiglio comunale” ha detto all’Adnkronos.

“Secondo me oggi come oggi, le polemiche sono inutili, sterili e non hanno senso” ha sottolineato De’ Medici difendendo il contributo politico dello storico segretario Msi.