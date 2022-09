Vettel contro Mattarella per le Frecce Tricolori: esplode la polemica al GP di Monza di Formula 1

È terminato tra le polemiche il Gran Premio di Monza di Formula 1, andato in scena nel pomeriggio di domenica 11 settembre e vinto da Max Verstappen (secondo Charles Leclerc, su Ferrari). Oltre alle critiche per la decisione di chiudere la corsa in regime di Safety Car per l’incidente occorso a Ricciardo a 5 giri dalla fine, a far discutere sono state alcune dichiarazioni di Sebastian Vettel contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente a Monza per l’occasione.

La polemica di Sebastian Vettel: nel mirino le Frecce Tricolori

Al termine del Gran Premio di Monza di Formula 1, il pilota della Aston Martin Sebastian Vettel ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal sito ‘RaceFans’, sull’esibizione delle Frecce Tricolori in occasione del GP di Monza.

L’attacco di Vettel: “Ho sentito che il Presidente italiano avrebbe insistito per avere il sorvolo (delle Frecce Tricolori, ndr), Voglio dire, ha circa 100 anni, quindi forse è difficile per lui lasciare andare questo tipo di cose legate all’ego”. Il pilota ha polemizzato anche con i vertici della Formula 1: “Ci avevano promesso che i sorvoli non ci sarebbero stati più e sembra che la F1 si sia arresa, nonostante i cartelli intorno alla pista sugli obiettivi per rendere il mondo un posto migliore”, Vettel ha aggiunto: “Se hai un obiettivo, non dovresti fare come tutti i paesi e trascurare il fatto che non lo raggiungerai. Dovresti attenerti alla parola che hai pronunciato. Ma il tempo lo dimostrerà”.

Fonte foto: ANSA Il pilota di Formula 1 Sebastian Vettel.

L’impegno per l’ambiente di Sebastian Vettel

Non è la prima volta che Sebastian Vettel rende pubblico il suo impegno in favore della salvaguardia dell’ambiente. A maggio, in occasione del Gran Premio di Miami, il pilota si era presentato con una maglietta con la scritta: “Miami 2060: primo Gran Premio sott’acqua. Agiamo ora o nuotiamo poi”.

La replica a Sebastian Vettel

A rispondere a Sebastian Vettel ci ha pensato Giuseppe Radaelli, presidente della Sias (la società che gestisce l’autodromo di Monza). Radaelli, come riportato dall’agenzia ‘Ansa’, ha definito le parole del pilota una “brutta caduta di stile”.

Poi il presidente della Sias ha aggiunto: “Si tratta di una polemica che offende il presidente della Repubblica e tutti noi. Ringraziamo Mattarella per essere venuto qui a celebrare il centenario dell’autodromo. L’aereo ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l’aviazione civile”.