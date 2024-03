Vaughan Gething è il nuovo First Minister del Galles e il primo leader nero di una nazione europea

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non è una vittoria qualsiasi quella di Vaughan Gething, eletto nuovo leader del Partito laburista e pronto a essere nominato First Minister del Galles. Il politico 50enne è infatti il primo leader di colore della nazione britannica e anche il primo nero a capo di una nazione europea.

Il primo leader nero in Europa

“Oggi voltiamo una pagina nel libro di storia della nostra nazione, una storia che scriviamo insieme” ha dichiarato, raggiante Vaughan Gething dopo essere stato eletto leader del Partito dei laburisti.

“E non solo perché ho l’onore di essere il primo leader nero di una nazione europea, – ha affermato l’avvocato pronto a insediarsi come First Minister del Galles – ma perché c’è anche stato un cambio generazionale”.

50 anni, con una carriera da avvocato alle spalle e una da politico in rapida ascesa, Vaughan Gething arriva come il Barack Obama del Vecchio Continente, il primo afrodiscendente a ricoprire il ruolo di premier di una nazione europea.

Gething è stato scelto per ricoprire la carica istituzionale dagli iscritti del suo partito e dei sindacati affiliati con una percentuale del 51,7%.

La legge del Galles prevede che sia un voto interno a decidere il sostituto in caso di dimissioni del Primo Ministro. Gething andrà infatti a sostituire Mark Drakeford, che ha lasciato il posto pare per evitare che le elezioni per il suo sostituto si accavallassero con le parlamentari di gennaio 2025.

Vaughan Gething, il nuovo First Minister del Galles

Vaughan Gething è figlio di un imprenditore agricolo gallese e di una allevatrice di polli originaria dello Zambia.

Non parla la lingua gallese, e anche questo è un unicum nella storia del paese, ma assicura di starla studiando.

Ex ministro della sanità durante l’emergenza Covid e attuale ministro dell’economia a Cardiff.

Gething ha vinto la competizione laburista con il rivale Jeremy Miles, in una campagna elettore non prima di controversie.

Il nuovo First Minister è stato accusato dall’opposizione di aver accettato una donazione di 200mila sterline da un’azienda di proprietà di David John Neal, condannato per reati ambientali nel 2013 e nel 2017.

La nuova Gran Bretagna

Vaughan Gething è uno dei volti del nuovo Regno Unito che si evolve in una direzione sempre più multiculturale.

Con la sua elezione, i leader di tutte e tre le nazioni della Gran Bretagna non sono bianchi.

Primo ministro britannico è l’induista di origini indiane Rishi Sunak, mentre di origini pachistane è Humza Yousaf, leader della Scozia e primo musulmano a capo di una nazione europea.