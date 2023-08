Vasto incendio distrugge l’ex campo rom della Berlia a Torino: era disabitato da tempo, nessun ferito

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un vasto incendio nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto ha bruciato completamente l’ex campo rom sulla strada della Berlia, a Torino. L’incendio ha devastato quanto rimasto del campo sgomberato a marzo di questo anno: le ultime 14 famiglie hanno lasciato le abitazioni precarie in seguito a un percorso d’inclusione fortemente voluto dal Comune in 25 anni di lavoro.

Distrutto campo rom

L’incendio scoppiato nella notte di agosto ha distrutto quanto rimasto del campo rom sulla strada della Berlia al confine tra Torino e Collegno, nei pressi di corso Sacco e Vanzetti. Le fiamme alte erano visibili a chilometri di distanza e sembrano essersi sviluppate in pochi minuti.

L’allarme è stato dato poco prima delle 02:00 di notte. I vigili del fuoco di Torino e altre tre squadre dei paraggi hanno risposto alla chiamata. Al momento dell’incendio il campo risultava vuoto e non si contano vittime o feriti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio in ex campo rom nei pressi di Collegno

L’intervento dei vigili del fuoco

Il lavoro dei vigili del fuoco non è stato semplice. Dopo ore di tentativi, il rogo sembra ora placato. Sono servite quattro squadre per mettere in sicurezza l’ex campo rom.

Al momento le operazioni sono ancora in corso per rendere la zona visitabile. Il passaggio successivo, nelle prossime ore, sarà infatti il sopralluogo per la valutazione dei danni. L’ultimo incendio verificato nella zona (nel 2018) comportò la chiusura del ponte di corso Sacco e Vanzetti per diversi mesi a causa dei danni delle fiamme sulla struttura.

Ex campo rom vuoto

L’assenza di feriti e vittime è dovuto allo “sgombero” del campo messo in atto lo scorso marzo. Grazie a una lunga operazione di inclusione del Comune, durata 25 anni, il campo rom era stato dichiarato ufficialmente chiuso.

Più che un’operazione di sgombero si è trattato di un progressivo svuotamento promosso dall’amministrazione comunale, con il supporto della prefettura e della Regione che hanno finanziato con 750 mila euro per aiutare le famiglie a trovare una sistemazione più dignitosa.