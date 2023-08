35enne ucciso a coltellate, stava litigando con il vicino: l’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragedia nella notte a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova dove un 35enne è deceduto in seguito a una coltellata. L’aggressione è avvenuta nel contesto di una lite tra due vicini per motivi condominiali. La vittima, Alessio Grana, è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo di 55 anni che ha ferito a morte il più giovane è ricoverato a sua volta in ospedale per ferite lievi. A suo carico i Carabinieri potrebbero contestargli l’accusa di omicidio preterintenzionale.

I fatti

Una lite tra condomini (come nel caso del 60enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato il vicino), per motivi condominiali, si è trasformata in tragedia nella notte di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Il condominio, in via Costamezzana, si è riversato alle finestre per assistere e ascoltare alla lite, trasformatasi ben presto in rissa.

Secondo i testimoni, che hanno riferito ai Carabinieri sopraggiunti sul posto, la lite si stava consumando tra Alessio Grana (35 anni) e un vicino di 55 anni per motivi condominiali. È stato proprio quest’ultimo ha scagliare il fendente fatale per il più giovane.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lite in un condominio di via Costamezzana a Santa Margherita Ligure

I soccorsi

Non c’è stato nulla da fare per Grana. Al momento dell’arrivo dei militi della Croce Bianca di Rapallo e della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure insieme all’ambulanza del 118 di Lavagna, l’uomo era già deceduto. Si tratta dell’ennesima “morte evitabile”, proprio come quella di Anna Scala, uccisa a coltellate dall’ex compagno.

I medici sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 35enne e prendere in custodia l’aggressore di 55 anni. Questo infatti presentare lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti prima dell’interrogatorio.

L’intervento dei Carabinieri

La squadra dei Carabinieri intervenuta presso il condominio di via Costamezzana ha seguito l’aggressore all’ospedale di Lavagna.

L’uomo (55 anni) è stato interrogato in questa sede, mentre veniva monitorato per le lievi ferite. A sua carico sembra al momento pendere l’accusa di omicidio preterintenzionale.