Vasto incendio boschivo a Tenerife dove le fiamme hanno già inghiottito oltre 800 ettari di terreno

Nella notte tra martedì e mercoledì è scoppiato un grosso incendio boschivo in una zona rurale di Tenerife, la più grande delle isole Canarie.

I centri abitati evacuati: non sono stati registrati feriti

Per precauzione le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione di quattro centri abitati. Trattasi di Arrate, Chivisaye, Media Montaña e Ajafoña, dove vivono in tutto più di 30mila persone.

L’incendio è ancora in corso e le operazioni di spegnimento stanno proseguendo. Per il momento non si hanno notizie di feriti o danni agli edifici.

Fonte foto: ANSA

Il fatto che le fiamme abbiano avvolto un’area boschiva, sta rendendo più difficile il compito dei vigili del fuoco.

Già bruciati oltre 800 ettari di terreno boschivo

Nella notte sono stati almeno 800 gli ettari di terreno risultati bruciati. Dispiegati tanti uomini e mezzi di soccorso: sul terreno sono attivi oltre 150 persone, tra vigili del fuoco e militari dell’Unità Militare d’emergenza (Ume).

Inoltre, sono stati messi a disposizione anche diversi mezzi aerei e personale della Croce Rossa.

Le dichiarazioni di Rosa Davila: “Incendio dal potenziale enorme”

“Questo incendio ha un potenziale enorme, abbiamo chiesto mezzi aggiuntivi”, ha dichiarato Rosa Davila, presidente del consiglio comunale di Tenerife, alla radio locale.

“Colpisce soprattutto la Corona Forestal (parco nazionale), ci sono molti pini e boschi. È una zona scoscesa e sono necessari gli aerei”, ha aggiunto Davila.

Tenerife, morto 25enne cuneese travolto da un’onda anomala

Nelle scorse ore, Tenerife è stata teatro anche di un fatto drammatico riguardante un ragazzo di 25 anni originario di Cuneo.

Luca Brignone, questo il nome del giovane, è stato trovato senza vita in una spiaggia dell’isola dove si era recato in vacanza con la fidanzata.

Il ragazzo risultava disperso da lunedì 14 agosto. Lui e la compagna sono stati travolti da un’onda anomala su una spiaggia. La ragazza è stata soccorsa e riportata a riva in tempo, salvandosi. Brignone invece ha perso la vita.