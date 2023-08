Morto a Tenerife 25enne di Cuneo travolto da un'onda anomala: in salvo la fidanzata con lui in spiaggia

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il corpo senza vita di Luca Brignone, 25 anni di Cuneo, è stato trovato senza vita in una spiaggia di Tenerife dove era in vacanza con la fidanzata. La vittima risultava dispersa da lunedì 14 agosto quando la coppia era stata travolta da un’onda anomale su una spiaggia dell’isola più grande dell’arcipelago spagnolo delle Canarie. La ragazza è stata soccorsa e riportata a riva in tempo.

La vicenda

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, il 25enne proveniente dalla frazione di Cuneo di Madonna delle Grazie è stato inghiottito dal mare mentre si trovava con la ragazza in una caletta della costa di Los Gigantes, a Santiago del Teide, comune di Tenerife.

La 23enne è riuscita a non perdere i sensi ed è stata portata in salvo a riva dai bagnini del servizio comunale di soccorso balneare. La ragazza, in stato di choc, è stata curata dal personale del Servicio de Urgencias Canario, prima di essere trasferita in ambulanza all’ospedale universitario Hostellon Sur.

Le ricerche

Luca Brignone è invece scomparso tra le onde fino a quando il suo corpo non è stato rinvenuto su una spiaggia dell’isola intorno alle 12.30 di martedì 15 agosto.

Alla ricerche si erano uniti anche i componenti del Gruppo di specialisti in attività subacquee (Geas) della Guardia Civil spagnola, ma le operazioni non hanno portato a esito positivo: il cadavere del ragazzo è stato restituito dal mare soltanto dopo 24 ore

Il ricordo della comunità

Luca Brignone abitava a Madonna delle Grazie e lavorava nell’ufficio tecnico della ditta Perano di Peveragno, che si occupa di carpenterie metalliche. Secondo le testate locali, lascia mamma, papà e una sorella.

“Sono tragedie che non coinvolgono soltanto la famiglia ma tutta la comunità – ricorda il parroco della frazione cuneese, don Paolino Revello -. Luca era uno splendido ragazzo. Ha sempre fatto l’animatore nele attività della parrocchia con uno stile tranquillo ed educato. Saremo vicini alla famiglia, cercheremo di aiutarli ad affrontare questo terribile momento”.