Un incendio a Rodi infuria da 5 giorni distruggendo i boschi e minacciando gli hotel: evacuati 10mila turisti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’isola di Rodi è funestata da una serie di roghi che, da cinque giorni, stanno inghiottendo macchia mediterranea e boschi. Sono circa 10mila i turisti che sono stati evacuati nelle ultime ore. Ad essere maggiormente colpite le zone sud ed est dell’isola lungo un arco di circa 30 chilometri.

Incendio a Rodi: a fuoco il sud-est dell’isola greca

Sono 12 gli alberghi che sono stati al momento sgomberati portando in salvo i 10mila turisti, come ha dichiarato alle emittenti greche Yannis Papavasiliou, portavoce degli albergatori dell’isola.

I turisti sono stati portati via dalle zone di Lardos Laermos, Kiotari e Pylon tramite l’intervento della guardia costiera e il supporto di alcuni privati che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni. Fonte foto: ANSA La zona sarà presto raggiunta dalle navi della marina.

Evacuate anche numerose abitazioni private e i frati di un monastero. Per tre degli evacuati è stato necessario l’intervento dei medici dal momento che avevano lievi sintomi di intossicazione da fumo.

Le autorità ammettono che quello in corso in questi giorni è il peggiore incendio che si ricordi sull’isola anche se puntualizzano che il 90% della capacità turistica di Rodi non è stata intaccata dalle fiamme.

Entro breve 30mila sfollati

Secondo il presidente della municipalità di Rodi, Teris Hatziioannou, entro la mattinata di domenica 23 luglio gli sfollati saliranno a quota 30mila.

Molti dei turisti sfollati sono stati ricollocati in altre strutture.

In particolare il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile Christos Stylianides ha invitato chi si trovi nei paesi di Lardos, Pylonas, Asklipios e Kiotari a dirigersi verso Gennadi, una località costiera nel sud dell’isola.

Blackout a Rodi

Il fuoco ha danneggiato diverse linee elettriche e per motivi di sicurezza una delle centrali di Rodi è stata spenta con il risultato che buona parte dell’isola è rimasta al buio.

Al lavoro elicotteri, aerei e 173 uomini

Le autorità stanno provvedendo con 5 elicotteri, alcuni canadair e 173 vigili del fuoco, ma le fiamme sono ancora fuori controllo e il caldo record del periodo rende ancora più difficoltoso l’intervento.

Altri incendi in Grecia

Nei giorni scorsi un maxi-incendio nei pressi di Corinto ha fatto registrare scene simili.

Roghi sono stati segnalati a Kouvaras, a Dervenochori e Kaparelli.

Il timore è che con il persistere delle alte temperature e con l’intero mese di agosto alle porte la situazione possa non migliorare.