In Grecia 1.200 bambini evacuati dai campeggi estivi per il maxi incendio vicino Corinto: soccorsi in affanno

In Grecia è scoppiato un maxi incendio alle porte di Corinto. Le fiamme hanno colpito la località marittima di Loutraki, a circa 4 Km a nordest di Corinto. Il sindaco della città, infatti, ha ordinato l’evacuazione di 1.200 bambini che si trovavano in vacanza in alcuni campeggi estivi organizzati in zona. Ma il rogo non è l’unico con cui il Paese sta facendo i conti in queste ore e le altissime temperature, insieme al vento caldo, stanno complicando le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.

Le fiamme a Loutraki

Il maxi incendio in Grecia è scoppiato nella giornata del 17 luglio a circa 4 chilometri a nordest di Corinto. Più precisamente il rogo è divampato a Loutraki, una località di mare con diverse strutture ricettive.

Tra queste ci sono anche alcuni campeggi estivi dove molti bambini stavano trascorrendo un periodo di villeggiatura al mare.

Fonte foto: ANSA L’incendio boschivo scoppiato vicino Atene: uno dei tanti con cui la Grecia sta facendo i conti

La criticità dell’incendio, tuttavia, ha costretto il sindaco di Loutraki a ordinare l’evacuazione di 1.200 bambini dai campeggi in cui stavano passando questi giorni estivi.

In serata l’incendio divampato a ridosso di Corinto si è propagato avvicinandosi sempre di più verso l’autostrada che collega Atene con Patrasso.

Gli altri incendi in corso in Grecia

L’incendio di Loutraki non è l’unico rogo con cui la Grecia sta facendo i conti in queste ore particolarmente calde.

In giro per il Paese, infatti, ci sono altri incendi che stanno mettendo a dura prova non solo la popolazione, ma anche le autorità e i soccorsi.

Tra questi, uno dei più imponenti è in corso nella località di Kouvaras che si trova a circa 50 chilometri a est di Atene. Per questo rogo, tra l’altro, la polizia ha arrestato un uomo – perché sospettato di aver appiccato le fiamme -, ma poi lo ha rilasciato.

Il motivo dei roghi, infatti, è da ricondurre alle alte temperature raggiunte. Altri incendi, infatti, sono stati segnalati dal portavoce dei vigili del fuoco Yiannis Artopios anche nelle località di Dervenochori e Kaparelli.

I soccorsi rallentati dal vento caldo

Durante la giornata i roghi in giro per la Grecia si sarebbero moltiplicati secondo i vigili del fuoco il cui intervento è significativamente ostacolato dai forti venti che nel Paese hanno raggiunto una velocità tra i 50 e i 60 chilometri orari.

Negli ultimi quattro giorni la Grecia è stata attraversata da un’ondata di caldo raggiungendo temperature record che si sono abbassate solo nel fine settimana, ma che nei prossimi giorni dovrebbero tornare a salire.

Per lo stesso motivo, lo scorso fine settimana c’è stato un maxi incendio sull’isola di La Palma nelle Canarie con oltre 4mila persone sfollate.