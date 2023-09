Turista acquista un'aragosta in un ristorante in Sardegna e la libera in mare: il video diventa virale

Una turista svizzera in vacanza in Sardegna, dopo aver visto un’aragosta in un ristorante, ha deciso di acquistarla. Non per mangiarla, ma per liberarla in mare.

La vicenda si è verificata in un rinomato locale a Golfo Aranci

L’episodio curioso si è verificato a Golfo Aranci, più precisamente al ristorante Gente di Mare.

Il pregiato crostaceo si trovava nell’acquario ed era pronto per essere cucinato su richiesta di un avventore del rinomato ristorante sul lungomare della località gallurese.

Fonte foto: ANSA

Invece una turista proveniente dalla Svizzera e in vacanza in Gallura con il marito ha deciso di comprarlo e subito dopo liberarlo in mare, non sopportando l’idea che l’aragosta morisse.

L’incredulità dei titolari del ristorante

La vicenda è accaduta lo scorso giovedì sera, davanti agli occhi prima increduli e poi emozionati dei proprietari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino.

La donna ha accarezzato dolcemente l’animale e poi lo ha gettato in mare. “Lei era felicissima, voleva fare un gesto buono”, ha raccontato all’Ansa Antonio Fasolino.

Circa un chilo il peso dell’aragosta. La donna ha pagato un conto piuttosto salato, senza battere ciglio, per poi ridare la libertà all’animale.

Il fatto è stato immortalato dal cellulare del marito che, felice come la moglie, ha mostrato con orgoglio il gesto “eroico”.

Notizia virale e web diviso

La notizia apparsa sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna ha fatto il giro del web e non sono mancati commenti pro e contro il gesto della turista.