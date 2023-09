Cavalluccio marino ucciso da turisti italiani a Ibiza: "Se lo lanciavano come se fosse un giocattolo"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Se lo passavano di mano in mano come se fosse un giocattolo. Questa la storia che arriva dalla spiaggia Caló des Moro, a Ibiza, dove un gruppo di turisti italiani è accusato di aver ucciso un cavalluccio marino per poi seppellirlo sotto la sabbia. L’episodio risale al 12 agosto ed è stato raccontato da altri bagnanti che hanno assistito alla scena.

Turisti italiani uccidono un cavalluccio marino a Ibiza

Il 12 agosto alcuni turisti italiani avrebbero ucciso un cavalluccio marino nella spiaggia di Caló des Moro, nel comune di Sant Antoni a Ibiza, per poi lanciarselo tra loro come se fosse un giocattolo.

È quando riporta ‘Adnkronos’ riprendendo un articolo pubblicato da ‘Diario de Ibiza’. Ora le autorità valutano un procedimento disciplinare.

Fonte foto: iStock Un gruppo di turisti italiani è accusato di aver ucciso un cavalluccio marino sulla spiaggia di Ibiza, si valutano azioni disciplinari

Secondo una prima ricostruzione, a dare l’allarme sarebbero stati proprio i bagnanti che hanno subito avvertito il bagnino il quale, a sua volta, ha chiamato la polizia.

La testimonianza di una bambina e le parole degli italiani

La prima testimone dell’accaduto, continua ‘Diario de Ibiza’, è una bambina di 11 anni che ha rinvenuto il corpicino del cavalluccio sotto la sabbia e ha tentato disperatamente di salvarlo ributtandolo in mare.

Il cavalluccio, purtroppo, era già morto. Il suo racconto è presente nel rapporto redatto dalla polizia locale nel momento dell’intervento, supportato dalla testimonianza di un altro bagnante: “Mi sono immerso mille volte a Caló des Moro e non ho mai visto un cavalluccio marino. Purtroppo loro l’hanno visto e io ho dovuto vederlo morto”.

Secondo quanto riferito dal comune di Sant Antoni de Portmany, gli italiani coinvolti nel caso avrebbero detto di “averlo trovato morto mentre facevano il bagno”.

Si valutano procedimenti disciplinari

Come conferma ‘Diario de Ibiza’, la polizia locale ha avviato tutte le procedure che coinvolgono anche il Parlamento delle Baleari per valutare l’accaduto e valutare se “si ritenga opportuno aprire un procedimento disciplinare”.

Nel frattempo, conclude ‘Diario de Ibiza’, sul corpo del cavalluccio marino è stata eseguita un’analisi dell’ippocampo da parte di un oceanografo che ha stabilito che l’animale sarebbe morto per asfissia una volta che è stato trasportato fuori dal mare.

Dopo il brutale assassinio ai danni della capretta nel Frusinate, arrivano ancora notizie sul comportamento degli esseri umani ai danni di un animale indifeso.