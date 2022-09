Su Spotify spunta la canzone "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", brano rimosso dopo le proteste

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Un becero coro da stadio, trasformato in una canzone, è stato pubblicato su Spotify raccogliendo migliaia di ascolti. La “canzone” è stata pubblicata da Ultras United, un profilo verificato su Spotify. In poco tempo il brano è diventato uno dei più ascoltati in Italia, ma nel pomeriggio è stato rimosso dalla piattaforma. Tantissime le segnalazioni giunte a Spotify per denunciare il contenuto del pezzo.

Dalle curve degli stadi a Spotify il coro contro Napoli

Il problema dei cori razzisti, o che incitano all’odio territoriale, negli stadi è noto. L’ultimo caso in ordine di tempo è stato quello dei tifosi dell’Inter, che in occasione dell’ultimo derby di Milano hanno intonato cori antisemiti contro il Milan.

Nel caso del brano contro Napoli e il Napoli, il coro della curva è diventato addirittura una canzone da ascoltare e scaricare su Spotify, la più nota piattaforma globale per lo streaming musicale.

Coro contro Napoli sulle note di “Freed from desire”

Non si tratta, in realtà, di un brano originale. Come tanti cori da stadio, anche questo è cantato sull’aria di un pezzo noto. In questo caso è stato preso il brano “Freed from Desire”, hit degli anni ’90 della cantante italiana Gala.

Finito ben presto nel dimenticatoio, il pezzo è stato rilanciato dai tifosi dell’Irlanda del Nord in occasione di Euro 2016 (“Will Grigg is on fire”) e reso famoso in Italia dai tifosi del Milan con “Pioli is on fire”.

Ormai ogni curva italiana ha una sua versione di questa canzone, e tra le tante – purtroppo – è spuntata anche quella contro Napoli che invita il Vesuvio a eruttare.

Dopo le proteste Spotify ha rimosso il coro contro il Napoli

In pochissimo tempo la canzone “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” ha totalizzato decine di migliaia di ascolti. Sullo stesso profilo dell’artista Ultras United era comparso, il 15 luglio 2022, il brano “Pioli is on fire”.

La data della canzone contro Napoli, invece, è addirittura 1° gennaio 2020, anche se finora nessuno aveva mai sentito parlare di questo pezzo. Tante le segnalazioni per far rimuovere il brano su Spotify (come poi accaduto).

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha commentato così la vicenda: “Non è cosa ‘e niente. È come se fosse diventata una parola d’ordine negli stadi di mezz’Italia”.

Fonte foto: ANSA Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni