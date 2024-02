Strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca, il vocale di Sabrina e Massimiliano al killer

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Continuano a emergere dettagli nella tragica vicenda della strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, come ormai è noto, era un fanatico religioso, forse manipolato da alcune persone ad agire contro la sua famiglia. Ci sono diversi audio che dimostrano la vicinanza tra l’omicida e i due presunti coinvolti Sabrina Fina e Massimiliano Carandente. In uno degli ultimi di sente Massimiliano dire a Giovanni che il loro matrimonio era stato un fallimento e che gli errori si era trasmessi ai figli.

Strage di Altavilla Milicia: nuovi dettagli

Il delirio mistico e sadico che si è consumato nella villetta di Altavilla Milicia non smette di sconvolgere. Giovanni Barreca, l’omicida che ha ucciso moglie e figli, è stato aiutato dalla figlia maggiore e dal figlio di 16 anni.

Sono i messaggi scambiati online a mostrare il declino dei membri della famiglia, tra audio e scritte enigmatiche o molto evidenti. Uno di questi, scritti dal 16enne ucciso dal Barreca, recita:

Nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c’entra il mondo spirituale e ora sono venuti due Fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso.

Una settimana dopo aver detto “la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza”, è stato ucciso insieme alla madre e al fratello di 5 anni.



Il vocale di Sabrina e Massimiliano

La coppia Sabrina-Massimiliano, i presunti coinvolti nell’omicidio di Altavilla Milicia e nella manipolazione della famiglia Barreca, mandava vocali al killer. In questi non ci sono chiari messaggi di violenza o morte, demoni o riti per eliminare il male. Si sentono però fare affermazioni spesso confuse sul volere di Dio e in un’occasione Massimiliano e Giovanni hanno parlato di matrimonio fallito.

Nella prima parte del vocale reso pubblico nella giornata, si sente Sabrina dire a Giovanni Barreca che il messaggio del Signore è: “Non essere scoraggiato dalla difficoltà, dalle avversità che ti vengono messe davanti”. E ancora: “Dice il Signore ‘che il tuo cuore non sia turbato, sgomentato… (Interviene Massimiliano) Perché lui non ci lascia e non ci abbandona”.

Il discorso sul matrimonio che non funzionava

Nella seconda parte del vocale a prendere il controllo del “messaggio del Signore” è Massimiliano. “Non riusciamo ad ascoltare – dice a Giovanni Barreca – facciamo cose che pensiamo che siano giuste e poi dopo non lo sono. E come tu ben sai, poi ne paghiamo le conseguenze”.

Prosegue, dopo un’interruzione di Sabrina, a parlare del tema delle scelte e dice: “Il nostro matrimonio è stato un fallimento e quindi poi di conseguenza abbiamo dovuto raccogliere quello che avevamo seminato”. I contro del matrimonio, dice Massimiliano, sono andati crescendo attraverso i figli.