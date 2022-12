Stephen tWitch Boss, dj dello show di Ellen DeGeneres e ballerino, suicida a 40 anni: il toccante ricordo

Stephen ‘tWitch’ Boss, deejay dello show di Ellen DeGeneres e ballerino, divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla versione americana di ‘So You Think You Can Dance’, è morto all’età di 40 anni.

Cosa si sa sulla morte di Stephen ‘tWitch’ Boss

Secondo quanto riportato dalla ‘Cnn’, che fa riferimento a un report stilato dal medico legale della contea di Los Angeles, Stephen ‘tWitch’ Boss si sarebbe suicidato: è stato dichiarato morto attorno alle ore 11,25 di martedì 13 dicembre.

Le parole della moglie

La moglie Allison Holker Boss ha rilasciato una dichiarazione proprio alla ‘Cnn’ sul decesso del marito: “È con il cuore più pesante che devo condividere che mio marito Stephen ci ha lasciato. Stephen illuminava ogni stanza in cui entrava. Metteva la famiglia, gli amici e la comunità sopra ogni cosa. Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre, e un’ispirazione per i suoi fan. Poi ha aggiunto: “Dire che ha lasciato un’eredità sarebbe un eufemismo e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire. Sono certa che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli”.

Fonte foto: ANSA Stephen ‘tWitch’ Boss.

Il commento di Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres ha pubblicato un post sui suoi canali social per ricordare Stephen ‘tWitch’ Boss: “Ho il cuore spezzato. tWitch era puro amore e luce. Lui era la mia famiglia e gli volevo bene con tutto il mio cuore. Mi mancherà. Per favore inviate il vostro amore e sostegno ad Allison e ai suoi bellissimi bambini Weslie, Maddox e Zaia”.