Spariscono nel Po mentre facevano il bagno con gli amici: ricerche in corso per due fratelli a Borgo Mantovano

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia nel Po. Due fratelli sono scomparsi nelle acque del fiume in provincia di Mantova, mentre facevano il bagno con degli amici. Le ricerche sono in corso, tra Mantovano e Altopolesine, con l’aiuto dei vigili del fuoco.

La scomparsa dei ragazzi e l’allarme degli amici

Nel tardo pomeriggio di giovedì 13 luglio un gruppo di ragazzi, tutti di età attorno ai 20 anni, stava facendo il bagno nelle acque del Po a Borgo Mantovano.

Ad un tratto due componenti del gruppo, fratelli, si sarebbero tuffati nel fiume, ma dopo alcuni momenti i loro coetanei presenti si sarebbero accorti che nessuno dei due era più riemerso.

Fonte foto: Tuttocittà

La zona tra Borgo Mantovano e Ostiglia, dove sono scomparsi i due fratelli

Immediatamente i giovani hanno allertato le autorità dando l’allarme e facendo partire le ricerche dei due amici scomparsi.

Perché è pericoloso fare il bagno nel Po

Durante l’estate si moltiplicano i casi di persone che scompaiono e annegano nelle acque dei fiumi italiani, in particolare in quelli dell’Italia settentrionale, il Po in primis.

Esemplare è il caso di Aly Ndao, ragazzo scomparso a Torino dopo un bagno nel fiume e ritrovato annegato soltanto diversi giorni dopo.

Secondo gli esperti, nuotare nei corsi d’acqua anche molto lenti come il Po è molto pericoloso a causa dell’irregolarità del letto. Il fondale alterna ampie secche a canaloni profondissimi.

Questa caratteristica può creare improvvisi gorghi che possono causare l’annegamento anche del nuotatore più esperto. L’acqua dolce sostiene poi molto meno di quella di mare il peso del corpo, rendendo la risalita in superficie più faticosa.

Le ricerche dei vigili del fuoco

Subito dopo l’allarme degli amici dei due ragazzi scomparsi, si sono attivate le ricerche dei vigili del fuoco del Polesine e di Mantova lungo tutto il corso del fiume.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, decine di persone stanno perlustrando le sponde del fiume nella speranza di ritrovare i due fratelli.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco del comune di Borgo Mantovano, sul cui territorio sono scomparsi i ragazzi, e quello di Ostiglia, sull’altra sponda del fiume.