Trovato cadavere di un ragazzo nel fiume Po a Torino, potrebbe essere di Aly Ndao: era scomparso da giorni

Nella mattina di mercoledì 21 giugno i sommozzatori hanno rinvenuto il cadavere di un ragazzo nel fiume Po nella zona di corso Moncalieri, a Torino. Per il momento il corpo non è stato identificato, ma è forte il sospetto che si tratti di Aly Ndao di cui si sono perse le tracce sabato 17 giugno. Gli accertamenti da parte degli investigatori sono ancora in corso.

Cadavere rinvenuto nel Po a Torino

Come riporta la testata locale ‘Torino Sud’, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere nelle acque del fiume Po.

Secondo le prime indiscrezioni il corpo è stato rinvenuto lungo corso Moncalieri, a Torino, e potrebbe trattarsi di un uomo originario dell’Africa.

Fonte foto: IPA I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere nelle acque del fiume Po, a Torino. Potrebbe trattarsi di Aly Ndao

Come conferma l”Adnkronos’, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno considerando l’ipotesi che si tratti di Aly Ndao, il 20enne senegalese scomparso sabato 17 giugno e dato per disperso il giorno dopo, domenica 18 giugno.

La scomparsa di Aly Ndao

Aly Ndao è scomparso nelle acque del Po sabato 17 giugno intorno alle 17:30. Il 20enne si trovava in riva al fiume insieme ad alcuni coetanei, quando il gruppo ha scelto di tuffarsi – secondo le ricostruzioni – per cercare refrigerio.

I ragazzi, che si trovavano nei pressi del Centro Sportivo Master Club 2.0 di largo Moncalieri, avrebbero tentato di raggiungere delle canoe per utilizzarle per poi rinunciare all’impresa di fronte alle difficoltà dovute al corso d’acqua.

Aly Ndao sarebbe stato dunque sopraffatto dalla corrente e non è più riuscito a riemergere. Gli amici hanno subito allertato i vigili del fuoco che si sono portati sul luogo in cui è scomparso il 20enne.

Durante le ricerche sono stati impiegati droni ed elicotteri.

Il giorno dopo, il 18 giugno, due cugini di Aly Ndao si sono presentati ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Sul caso stanno indagano di carabinieri.

La tragedia del fiume Secchia

Il 18 giugno nel fiume Secchia, a Marzaglia di Modena, è stato rinvenuto il cadavere di Yahya Hkimi, un ragazzo di 18 anni scomparso il 14 giugno dopo essersi tuffato in acqua di fronte a un amico.

Secondo il racconto del testimone, Yahya voleva far finta di essere trascinato via dalla corrente per fare uno scherzo agli amici, per questo aveva chiesto alla persona che era con lui di riprenderlo col cellulare.

Il tuffo mortale di Yahya è stato dunque ripreso ed è l’ultima immagine del 18enne prima che venisse inghiottito dalle acque del Secchia.