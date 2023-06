Si tuffa nel fiume Po per soccorrere gli amici e non riemerge: 15enne disperso a Torino, ricerche in corso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ragazzo disperso nel Po a Torino. Un adolescente sui 15 anni si è tuffato per aiutare alcuni amici in difficoltà e non è più riemerso. Sono in corso le ricerche con elicotteri e droni: si teme l’annegamento.

Cosa facevano i ragazzi in acqua

Nel pomeriggio di sabato 17 giugno un gruppo di ragazzi si è tuffato nel Po, a Torino, nei pressi del centro sportivo Master Club 2.0, in via Moncalieri.

Inizialmente, riporta un testimone al sito del quotidiano ‘La Repubblica’, sarebbero entrati in acqua semplicemente per trovare refrigerio dal caldo torinese.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove il ragazzo è caduto nel Po

Ad un certo punto però alcuni di loro si sarebbero avvicinati alle canoe del centro sportivo, nuotando nelle acque del fiume per raggiungerle pur senza permesso. I ragazzi sarebbero però andati in difficoltà.

Il tuffo e i soccorsi

È questo il momento in cui uno dei giovani, un 15enne che era rimasto a riva, si sarebbe tuffato in acqua per dare una mano agli amici e aiutarli a raggiungere le canoe.

Sono circa le 17:30, e un testimone lo vede tuffarsi ma non risalire. Uno dei ragazzi, spaventato, corre a dare l’allarme, ed è quindi attorno a quell’ora che arriva la chiamata alla polizia.

Arrivano sul posto gli agenti del reparto volanti, che trovano gli zaini e i vestiti dei ragazzi, abbandonati a riva. I giovani, spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine, si erano nascosti in acqua, in un canneto vicino.

Le ricerche con i droni

Immediatamente sono cominciate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che hanno scandagliato le acque del Po nella zona del centro sportivo.

Le operazioni si sono protratte fino a sera senza però dare alcun risultato. La mancanza di luce ha poi impedito ai soccorritori di continuare a cercare il giovane finito nel fiume.

Sono poi riprese durante la mattinata di domenica 18 giugno, appena le condizioni di luce lo hanno permesso. Si sono alzati in volo sia un elicottero che alcuni droni, per cercare segni del ragazzo scomparso.

La zona interessata è ora quella dei circoli remieri di corso Moncalieri, fino al locale River Side. Coinvolti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.