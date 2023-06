Il 18enne scomparso nel fiume Secchia stava girando un video con un amico: immortalato l'ultimo tuffo

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Dietro la scomparsa del giovane 18enne nel fiume Secchia a Modena ci sarebbe un gioco tra amici, risultato fatale. Nel pomeriggio del 16 giugno, il ragazzo e un amico di 17 anni stavano girando dei video per scherzo, quando il 18enne si è tuffato un’ultima volta senza più riemergere dall’acqua. Le ricerche continuano da 3 giorni senza successo.

Il video prima della scomparsa

Yahya Hkimi, il 18enne di Modena scomparso nel fiume Secchia nel pomeriggio del 14 giugno, si trovava insieme a un amico fraterno di 17 anni.

I due avevano deciso di passare una giornata al fiume per staccare dallo studio per la maturità.

Fonte foto: ANSA Le ricerche dei sommozzatori al fiume Secchia

Poi l’idea di un gioco, raccontato dall’amico ai soccorritori: “Stavamo facendo un video dove doveva fingere di essere portato via dalla corrente”.

Yahya si sarebbe tuffato per tre volte mentre l’amico lo riprendeva, ma “l’ultima non è più risalito in corrente” ha continuato.

“Stai attento”, gli avrebbe gridato, poi l’ha visto scomparire in acqua. Il 17enne ha allora avvisato subito i soccorritori, che sono arrivati sul posto in poco tempo.

Il filmato è nelle mani della polizia di Stato, che sta indagando sull’accaduto, e immortala il punto esatto in cui è avvenuto l’ultimo tuffo: in prossimità di una cascata artificiale, un punto particolarmente pericoloso per la forte corrente.

La deviazione del fiume

Il 18enne è adesso disperso da 3 giorni e le ricerche continuano a non dare alcun esito.

Non ha portato a risultati concreti nemmeno la deviazione del corso del fiume, possibile per la presenza di una centrale elettrica nei pressi.

Si sperava di trovare delle tracce utili nel punto in cui il giovane si è tuffato in acqua, ma non è ancora emerso nulla.

Il padre del ragazzo, intanto, continua a recarsi ogni giorno sul luogo della scomparsa, nell’attesa di notizie dai sommozzatori.

I commenti dalla scuola

Continuano intanto ad arrivare i messaggi di vicinanza alla famiglia del ragazzo da parte dell’istituto scolastico che frequenta.

“Siamo tutti profondamente dispiaciuti – ha affermato la dirigente dell’’istituto Cattaneo-Deledda Alessandra Zoppello – per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni”.

Anche Cristina Barbieri, coordinatrice responsabile della Cra Ramazzini di Modena, dove il 18enne ha svolto l’attività di stage, ha parlato di un progetto musicale dove “hanno composto una canzone, registrata anche alla Siae. Si intitola ‘Noi Eroì’ e Yahya è citato nel testo“.