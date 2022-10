SONDAGGIO - Vorresti cambiare la legge 194 sull'aborto?

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha depositato un disegno di legge per modificare l’articolo 1 del codice civile sul riconoscimento dei “diritti del concepito”, secondo cui la capacità giuridica di un individuo inizia nel momento in cui nasce. Il ddl presentato in Senato intende anticipare tale capacità al momento del concepimento.

Di fatto, pur non essendo previste modifiche formali alla legge 194, potrebbero conseguire significative ripercussioni in materia d’aborto. Infatti il progetto di Gasparri potrebbe esporre le donne intenzionate a interrompere volontariamente la gravidanza all’ipotesi di reato di omicidio. La norma istituita nel 1978 continua dunque a restare al centro del dibattito pubblico e politico.

IMPORTANTE: se non visualizzi nella modalità corretta il sondaggio, clicca qui.

Il nostro sondaggio non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.