Si avvicina a due carabinieri a Napoli e li prende a morsi dopo averli insultati: 51enne sedato e denunciato

Parolacce, spinte, calci, pugli e addirittura morsi: è il riassunto della folle aggressione di un uomo di 51 anni a due carabinieri impegnati in un posto di blocco a Napoli.

L’aggressione a Soccavo

L’episodio si è verificato nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio. Gli agenti dell’Arma della compagnia di Bagnoli erano impegnati in un posto di blocco in via Tertulliano, a Soccavo, quartiere della periferia Ovest del capoluogo campano, quando sono stati aggrediti.

Minacce, insulti e morsi agli agenti

Ad un certo punto il 51enne coinvolto nei fatti, che è stato in seguito denunciato, ha prima inveito e lanciato minacce, poi ha ingaggiato una lite manesca, menando calci e pugni contro i militari. E persino dei morsi, addentando la parte posteriore della coscia destra di uno dei carabinieri. Per quest’ultimo sette giorni di prognosi, mentre il suo collega è stato medicato in ospedale e ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

Fonte foto: ANSA

Alla fine gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzare il 51enne che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo ed è stato sedato. Per lui è scattata una denuncia per resistenza e lesioni a Pubblio Ufficiale.

L’aggressore era in evidente stato di alterazione

L’aggressore, secondo quanto riferito dalla stampa locale, ha agito in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuto probabilmente all’uso eccessivo di alcool o droghe.