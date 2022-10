Sgarbi, la rivelazione su Berlusconi e Ronzulli e il retroscena sui Beni culturali: cosa ha dichiarato

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Giornata decisiva per il centrodestra, con l’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che hanno deciso di vedersi in forma privata in via della Scrofa, storica sede di Fratelli d’Italia, per appianare le loro divergenze sulla formazione del Governo. Sulla questione è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, che è tra i papabili ministri.

Giorgia Meloni incontra Silvio Berlusconi: rimane il nodo Ronzulli

Il nodo da sciogliere per il presidente azzurro e la premier in pectore è quello di Licia Ronzulli, fedelissima del Cav.

Sul suo nome Silvio Berlusconi non sembra disposto a fare passi indietro: dovrà entrare nel Governo insieme al coordinatore forzista Antonio Tajani.

L’incontro tra i due leader servirà per mettere le premesse per una tregua, dopo le tensioni che hanno messo a rischio la nuova maggioranza.

Vittorio Sgarbi su Licia Ronzulli: “Berlusconi ha solo in testa lei”

A parlare della questione è stato anche Vittorio Sgarbi, il divisivo critico d’arte e politico che sarebbe interessato a ricoprire la carica di ministro della Cultura.

Nel corso della trasmissione Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, ha dichiarato però di non aver sentito Silvio Berlusconi negli ultimi giorni.

Fonte foto: ANSA L’ex parlamentare Vittorio Sgarbi.

L’avrebbe però contattato attraverso terzi per proporsi come candidato ai Beni culturali e chiedere un endorsement.

“Avrei voluto un suo placet. Non me lo ha data, non gli passa per l’anticamera del cervello”, ha spiegato l’ormai ex parlamentare. Perché “lui ha in mente solo Licia Ronzulli“.

Vittorio Sgarbi futuro ministro della Cultura? Cosa ha dichiarato

Comunque Vittorio Sgarbi ha sottolineato di non volersi candidare ai Beni culturali in quota Forza Italia.

“Non sono un candidato di Silvio Berlusconi”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 1. “Vorrei essere un ministro di tutti“.

“Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me. A me il Cavaliere l’ha sempre detto. Tu dovresti essere il futuro ministro dei Beni culturali”, ha raccontato.

Anche se oggi il presidente di Forza Italia non sarebbe interessato a sponsorizzarlo. Una “persona di fede degna, molto vicina a lui” avrebbe detto a Vittorio Sgarbi che “Berlusconi non ha risposto, non ha detto niente, nulla, nemmeno che Sgarbi è un’idea”.