Sfogo in lacrime della blogger Benedetta Rossi su TikTok: “Sono disgustata, non bullizzate i miei follower"

È un durissimo sfogo quello di Benedetta Rossi contro gli “hater” dei social. In un video pubblicato su Instagram e TikTok nella tarda serata di sabato 6 maggio, la blogger, conduttrice e scrittrice ha voluto dire la sua su chi critica non tanto lei, ma “intere categorie di persone” e, in particolare, i suoi follower.

Lo sfogo della conduttrice

“Sono disgustata” afferma Benedetta Rossi in un post su Instagram e Tiktok. “Ho pensato molto prima di fare questo post. Quello che provo è disgusto nel leggere determinate cose. Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti. Dicono che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici”.

Ma, precisa la blogger, “non mi sono mai lamentata di questo. Ma non voglio essere presa come pretesto per insultare intere categorie di persone“.

“Giù le mani dai miei follower”

Diventata famosa principalmente nota per il suo blog, “Fatto in casa da Benedetta”, e per il programma televisivo “Fatto in casa per voi”, Benedetta Rossi è stata criticata in passato da alcuni esperti del settore per via dei prodotti economici che impiegherebbe nelle sue preparazioni culinarie.

Rispetto al passato, però, ora le critiche – e gli insulti – si estenderebbero oltre, anche ai suoi sostenitori e ai suoi follower. Che, dice, vengono “bullizzati”.

“Confermo di non essere capace di cucinare” aggiunge. “Non sono una chef, non voglio insegnare niente a nessuno. Condivido le cose che mi piace fare e che mi vengono bene. Le critiche nei miei confronti ve le potete risparmiare: sono la prima a dire che le mie ricette sono tutte sbagliate. Ma non potete bullizzare tutte le persone che mi seguono. Sembra la fiera dello snob”.

Lo sfogo di Benedetta Rossi su Instagram

Chi è la blogger

Con oltre 8 milioni di seguaci su Facebook, 3 milioni su Youtube e 4,4 milioni su Instagram, Benedetta Rossi è la food blogger più famosa e conosciuta in Italia.

“Ho iniziato con dei tutorial nel 2011 su YouTube, dove non parlavo ma mostravo le ricette solo con le mani, perché io ho imparato a cucinare proprio così: in campagna, dove sono cresciuta, fin da bambina le mie zie mi mostravano la preparazione dei piatti attraverso le mani, senza grandi spiegazioni” racconta la celebre food blogger sul suo sito web.

Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro di ricette con Mondadori: “Fatto in casa da Benedetta”.