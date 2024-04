Servizi segreti, Giorgia Meloni nomina Bruno Valensise nuovo direttore generale dell’Aisi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cambio al vertice del dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna: la premier Giorgia Meloni ha difatti nominato a capo dell’agenzia di servizi segreti il 53enne Bruno Valensise, che a partire dal 19 aprile prenderà il posto attualmente occupato dal prefetto Mario Parente.

Giorgia Meloni nomina Bruno Valensise

A partire dal prossimo venerdì 19 aprile inizierà ufficialmente il mandato di Bruno Valensise come nuovo direttore generale dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), l’organizzazione di investigazione informativa delegata alla sicurezza interna della Repubblica Italiana.

È stata direttamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a nominare Valensise, dopo aver sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, come riferito da Palazzo Chigi.

Fonte foto: ANSA Bruno Valensise, nuovo direttore generale dell’Aisi, l’Agenzia dei servizi segreti per l’interno, nominato dalla premier Giorgia Meloni

Valensise succederà all’attuale direttore, il generale dei Carabinieri Mario Parente, che andrà in pensione. Il nome del futuro direttore era in lista per la posizione insieme all’attuale vice direttore dell’Aisi, Giuseppe Del Deo.

Chi è Bruno Valensise, nuovo direttore generale dell’Aisi

Il 53enne romano Bruno Valensise ha iniziato a lavorare nei Servizi segreti nel 2007 proprio nell’Aisi, che all’epoca si chiamava ancora Sisde. Nel corso della sua carriera è stato anche vicedirettore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), il dipartimento che coordina l’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e l’Aisi.

Valensise è stato inoltre direttore della Scuola di formazione del comparto e dell’Ufficio centrale per la segretezza del Dis, ed è stato insignito dei titoli di commendatore Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica nel 2017, di ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2013, e di cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana, nel 2009.

La nomina di Valensise rompe una recente tradizione dell’Aisi: negli ultimi 14 anni difatti, alla guida dell’Agenzia c’è sempre stato un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Le reazioni alla nomina

Valensise è laureato in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Scienze economiche e sociali, ed è anche dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e avvocato abilitato per l’esercizio della professione presso il distretto di Corte d’appello di Roma.

La sua nomina, comunicata sulla pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito del Governo, è stata subito ripresa sui social da diversi esponenti della maggioranza.

“La nomina premia la competenza, l’esperienza e la conoscenza di un settore nevralgico per il Paese come quello dell’intelligence, acquisita sul campo, anche in qualità di vicedirettore vicario del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, ha commentato Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato.