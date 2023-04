Salame ritirato dai supermercati per presenza di salmonella: richiamato dal Ministero della Salute, i rischi

Nuovo allarme alimentare nei supermercati italiani, con ancora un prodotto che è stato ritirato dagli scaffali a causa dei rischi legati alla possibile presenza di salmonella. Nella giornata di lunedì 17 aprile, infatti, il ministero della Salute ha diramato l’alert che riguarda uno specifico salame, presente sugli scaffali di molti supermercati italiani.

La nota del ministero della Salute

Come specificato nel richiamo diramato dal ministero della Salute, dal 17 aprile è stato imposto il richiamo del prodotto “Salume baguette”, a marchio omonimo, venduto in confezioni da 250 grammi e prodotto dal “Salumificio Colombo Luigi SRL”.

La data di pubblicazione della nota diramata dal ministero è quella di mercoledì 19 aprile, mentre come data effettiva della misura è riportata quella di lunedì 17 dello stesso mese.

Fonte foto: Ministero della Salute Le “baguette di salame” ritirate in seguito al nuovo alert del ministero della Salute

La nota specifica che la merce interessata dal ritiro è la baguette di salame prodotta nello stabilimento del salumificio con codice IT 1288 L CE, sito in via Roma a Pescate, in provincia di Lecco.

Cosa fare con il salame ritirato

I lotti interessati dal ritiro, come chiarito nella nota diffusa dal ministero della Salute, sono quelli con numeri di produzione 667L07128 e 668L07128, che riportano come data di scadenza l’11 giugno 2023.

Il prodotto è stato ritirato per la presenza di salmonella spp, e nelle avvertenze della nota ministeriale è fortemente raccomandato di non consumare il prodotto e, se possibile, riportarlo al punto vendita nel quale è stato acquistato.

I rischi della salmonella

Con il termine salmonella si identifica un genere di batteri presente in natura in oltre 2mila varianti, responsabile della maggior parte delle infezioni contratte attraverso il cibo. La malattia associata alla trasmissione di questo agente patogeno è la salmonellosi, una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

I principali mezzi di contagio sono i prodotti di origine avicola, uova e derivati, carni crude o poco cotte, latte e formaggi freschi o non pastorizzati. Solitamente queste contaminazioni sono causate dalle cosiddette “salmonelle minori”, che provocano sintomi gastroenterici come nausea, vomito, dolore addominale e diarrea entro poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato.

Normalmente i sintomi si risolvono in modo spontaneo, anche se in alcuni casi possono presentare sintomi più gravi, soprattutto nei soggetti fragili come bambini, anziani o persone immunodepresse.