Ruba la pistola di un carabiniere a Fara Vicentino e viene ucciso nella sparatoria: ferito il poliziotto

Grave fatto di cronaca nera quello che arriva da Fara Vicentino: un uomo di origini nordafricane è riuscito a rubare una pistola ad un carabiniere e da lì ne è nata una sparatoria per strada. L’uomo è stato ucciso, ferito uno degli agenti.

Cosa è successo a Fara Vicentino

I fatti, stando a quanto ricostruito nelle prime ore dopo l’accaduto, si sono verificati attorno alle 10.50 di oggi, lunedì 24 aprile 2023. È accaduto in via Crosara, sul confine tra i comuni di Breganze e Fara Vicentino, paese di poco più di 3.000 abitanti in provincia di Vicenza.

In questa zona industriale, una volante dei carabinieri ha fermato un uomo visto camminare a piedi nudi: sarebbe arrivato da diversi chilometri di distanza e viene riferito che fosse in stato confusionale.

Il comune si trova a nord di Vicenza, non distante da Bassano del Grappa

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale. Per dinamiche ancora da chiarire, l’uomo avrebbe sottratto la pistola ad uno dei militari, che hanno risposto al fuoco uccidendolo.

Ferito uno degli agenti di polizia

Le cronache locali e la sindaca Maria Teresa Sperotto hanno confermato la prima dinamica dei fatti, compreso il fatto che nella sparatoria è rimasto ferito uno degli agenti della polizia locale.

Stando a quanto riportato da LaPresse, è stato colpito da due proiettili: uno lo ha colpito al piede destro, l’altro invece al costato sinistro, facendogli collassare un polmone. È stato portato all’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Qui, si apprende, gli è stato applicato un drenaggio polmonare e si troverebbe in corso una seconda Tac polmonare. La prognosi nei suoi confronti è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo ha gridato “Allah akbar”

Secondo i testimoni, l’uomo stava gridando per strada. Un passante di origini marocchine lo avrebbe sentito urlare insulti in arabo, mentre altri avrebbero riferito frasi come “Allah akbar”.

Dopo l’intervento dei carabinieri, della polizia locale e della sparatoria lungo la strada tra Fara Vicentino e Breganze, sono arrivati sul posto anche i soccorritori del Suem 118 e gli uomini della scientifica.

Da chiarire è soprattutto la dinamica su come l’uomo rimasto ucciso sia riuscire a sfilare la pistola d’ordinanza ad uno dei militari. Sembra che le forze dell’ordine stessero cercando di immobilizzarlo, usando anche un taser.