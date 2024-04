Ritrovate in Francia le ossa di Emile, il bambino scomparso nel luglio 2023: video dei rilievi della polizia

La storia di Emile ha avuto un tragico epilogo: del piccolo scomparso in Francia nel luglio 2023 restano soltanto le ossa. Il ritrovamento è avvenuto per puro caso da parte di una escursionista che percorreva una strada a pochi chilometri da Haut-Vernet, il villaggio dal quale il bambino era scomparso.

Per il momento la zona ha restituito soltanto il cranio del piccolo, che i primi rilievi hanno confermato essere proprio di Emile. Le indagini proseguono per rinvenire altri resti e ricostruire, così, il corpo del bambino.

Emile è scomparso alle 17 dell’8 luglio 2023, quando i suoi genitori non l’hanno più trovato in casa. Per il momento non è possibile stabilire cosa abbia cagionato la morte del piccolo. La gendarmerie, alle prime domande sul motivo per cui le battute di ricerca palmo a palmo sulla zona non abbiano portato da subito al ritrovamento del corpo, risponde che il cadavere potrebbe essere stato trasportato in quel punto solo successivamente, da un animale come da una persona, ma anche da fenomeni metereologici.

Circa un centinaio di gendarmi si trovano in questo momento sul luogo del ritrovamento, dove il sindaco ha vietato l’accesso ai residenti per favorire i rilievi.