Riceve per errore un maxi stipendio e si licenzia: si dilegua nel nulla, è ricercato

Un uomo cileno, che ha ricevuto per più di 200 volte lo stipendio da parte dell’azienda per la quale lavorava, è attualmente ricercato in Sud America dopo essersi dileguato nel nulla. L’uomo, secondo quanto riferito dal quotidiano cileno Diario Financiero, ha intascato oltre 65 milioni di pesos, circa 172mila euro) e prima di far perdere le sue tracce ha consegnato le dimissioni.

Errore nello stipendio, cos’è successo

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in Cile, dove un lavoratore dell’azienda Cial, che rivende carne, ha ricevuto svariate volte lo stipendio. L’uomo, nel giro di poche ore, si è visto accreditare nel conto corrente 200 volte l cifra che avrebbe dovuto percepire e si è subito reso conto che qualcosa non fosse andata per il verso giusto.

Nel conto sono stati accreditati oltre 65 milioni di pesos cileni, che al cambio corrispondono a circa 172mila euro. L’azienda, poco dopo, si è resa conto dell’errore commesso e ha contattato lo stesso dipendente.

La promessa, poi la fuga

Vedendosi chiamare dall’azienda, il lavoratore non ha fatto una piega e rispondendo al telefono ha promesso ai datori di lavoro di restituire la somma extra che gli era stata accreditata per errore. L’uomo, secondo quanto riferito da Diario Financiero, avrebbe promesso di andare in banca il giorno successivo per restituire i soldi che per errore erano arrivati.

Ma nel giro di poche ore la situazione è precipitata. Il giorno dopo, infatti, il lavoratore non si è presentato e l’azienda si è subito insospettita. Quel che ha sorpreso ancora di più è la lettera di dimissioni giunta in sede da parte dell’uomo che ha approfittato del caos per fuggire.

Caccia all’uomo

L’uomo ha fatto le valigie, con tanto di soldi che avrebbe guadagnato in 27 anni di servizio, ed è scappato via. Ora l’azienda si è rivolta al suo ufficio legale per cercare di recuperare il denaro perso, in quello che è stato definito un reato di appropriazione indebita.

La polizia cilena, una volta appresa la denuncia da parte dell’azienda, ha dato il via alle ricerche dell’uomo che ora risulta segnalato in tutto il paese. Fin qui, però, il lavoro delle forze dell’ordine non ha dato i frutti sperati.