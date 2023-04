Previsioni meteo fino al Ponte del 25 aprile: allerta gialla temporali in 7 regioni, arancione in Lombardia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il vortice arrivato dal Nord-Est dell’Europa sarà pian piano assorbito da una depressione più vasta presente sull’Atlantico, ma sarà comunque ancora in grado di influenzare il tempo su parte dell’Italia. Si attende una coda di instabilità al Nord, con rovesci e qualche temporale anche al Centro. Ecco nel dettaglio le previsioni per il weekend e per il Ponte del 25 aprile, quando il meteo sembra poter essere più clemente grazie al possibile spostamento dell‘anticiclone su Spagna e Portogallo. Il fine settimana, però, sarà contraddistinto da un’allerta gialla per temporali in diverse regioni.

Allerta arancione in Lombardia venerdì 21 aprile

La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Lombardia, in zona Laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali.

È stata infatti segnalata “moderata criticità per rischio idrogeologico“.

Fonte foto: 123RF

Allerta gialla in 7 regioni venerdì 21 aprile

La Protezione civile ha diramato anche l’allerta gialla in 7 regioni, sempre per venerdì 21 aprile (qui il bollettino).

Prima per “ordinaria criticità per rischio idraulico” in Lombardia, poi per “ordinaria criticità per rischio temporali” in:

Abruzzo;

Emilia-Romagna;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Umbria.

Infine per “ordinaria criticità per rischio idrogeologico” in:

Abruzzo;

Lombardia;

Molise.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 21 aprile

Nord: molte nubi su Alpi, alta Val Padana ed Emilia-Romagna con pioggia e neve oltre i 1300 metri; fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi;

molte nubi su Alpi, alta Val Padana ed Emilia-Romagna con pioggia e neve oltre i 1300 metri; fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi; Centro: poche nubi al mattino, poi instabilità diurna in Appennino, Toscana e Umbria con temporali sparsi. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi;

poche nubi al mattino, poi instabilità diurna in Appennino, Toscana e Umbria con temporali sparsi. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi; Sud: poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino associati a sporadici e locali acquazzoni su Gargano, Campania e Sicilia interna. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22 gradi.

Sabato 22 aprile

Nord: residue nubi al mattino sulle aree occidentali ma con tendenza a schiarite; altrove poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani sulle Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 22 gradi;

residue nubi al mattino sulle aree occidentali ma con tendenza a schiarite; altrove poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani sulle Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 22 gradi; Centro: poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore pomeridiani sui rilievi appenninici, ma senza piogge. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24 gradi;

poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore pomeridiani sui rilievi appenninici, ma senza piogge. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24 gradi; Sud: in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento più probabile nelle ore pomeridiane in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22 gradi.

Domenica 23 aprile

Nord: variabilità con nubi in aumento dal pomeriggio associate a rovesci sparsi e temporali su Alpi, Prealpi e medio-alta Pianura Padana. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi;

variabilità con nubi in aumento dal pomeriggio associate a rovesci sparsi e temporali su Alpi, Prealpi e medio-alta Pianura Padana. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi; Centro: cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti pomeridiani in area appenninica e locali piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23 gradi;

cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti pomeridiani in area appenninica e locali piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23 gradi; Sud: cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte e qualche addensamento in più su Appennino e in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23 gradi.

Il meteo del ponte del 25 aprile

Lunedì 24 aprile

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e con pioggia debole in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e con pioggia debole in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite su Roma, sui litorali e sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : nubi sparse con ampie schiarite su Roma, sui litorali e sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. : coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: sereno sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia debole sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno.

Martedì 25 aprile

Nord – Al nord ovest : sereno. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta, piogge di forte intensità in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti;

: sereno. : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta, piogge di forte intensità in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure toscane, piogge di forte intensità su Roma, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e con pioggia moderata sulla dorsale, coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure toscane, piogge di forte intensità su Roma, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e con pioggia moderata sulla dorsale, coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulla dorsale campana, con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole sul litorale ionico e con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano e su zone interne della Sicilia, sereno sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.