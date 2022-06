Prende a pugni l'uomo accusato dell'omicidio del figlio di 3 anni durante il processo: il video dal tribunale

Un uomo accusato di aver ucciso la sua ragazza e il suo figlioletto di 3 anni è stato aggredito dal padre del bimbo, Tonio Hughes, durante il processo nell’aula del tribunale di Cincinnati, in Ohio. Desean Brown, 22 anni, è accusato di aver gettato il piccolo in un fiume mentre era ancora vivo, dopo aver accoltellato a morte la madre, 29enne.

Il video dell’aggressione in aula è stato diffuso dall’ufficio dello sceriffo della contea di Hamilton. Si vede Hughes assalire Brown alle spalle, afferrandolo da dietro e colpendolo con dei pugni alla testa. Si è reso necessario l’intervento di due agenti per fermare l’uomo.

Hughes è stato condannato a 7 giorni di reclusione presso l’Hamilton County Justice Center.

This a terrible situation from all angles 😣☹️ pic.twitter.com/xeLgejnIMZ

— Rarely Seen, Always Noticed 🤞🏽 (@InDaCV2) June 26, 2022