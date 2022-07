Premier League, calciatore arrestato per stupro: "Ha quasi 30 anni e giocherà i Mondiali in Qatar"

Uno scandalo a sfondo sessuale sta scuotendo la Premier League, il massimo campionato di calcio inglese. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, un calciatore di 30 anni è accusato di violenza sessuale.

La sua identità non è stata resa nota, ma dalle informazioni si tratterebbe di un calciatore in procinto di partecipare ai prossimi mondiali in Qatar. Non è chiaro se con la Nazionale inglese o con la maglia di un altro Paese.

Lo stupro risale a circa un mese fa

I fatti sarebbero accaduti circa un mese fa. La polizia, che ha confermato l’arresto del giocatore, lo ha fermato nella zona Nord di Londra, dove è stato interrogato.

Ad accusare il giocatore di stupro è stata una ragazza di circa venti anni. Partendo dalla denuncia della giovane, gli inquirenti hanno svolto le indagini fino ad arrivare all’arresto del calciatore che milita nel massimo campionato inglese, forse in una delle diverse squadre di Londra.

Gli altri casi di violenza sessuale in Premier League

In passato la Premier League era stata travolta da altri casi simili. Quelli più eclatanti hanno riguardato Gylfi Sigurdsson, calciatore islandese dell’Everton accusato di violenza sessuale su minori, e Adam Johnson.

Quest’ultimo ha scontato alcuni anni di carcere dopo essere stato condannato per aver avuto un rapporto sessuale con una 15enne.

Premier League footballer arrested by Met police on suspicion of rape | By @NickAmes82 https://t.co/GKuYEj0O7l — Guardian sport (@guardian_sport) July 4, 2022

Gli altri casi di violenza sessuale che hanno riguardato calciatori della Premier hanno visto come protagonisti Mason Greenwood, giovane promessa del Manchester United, e l’ex Manchester City Benjamin Mendy.