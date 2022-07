Polizia spara e uccide 23enne afroamericano: si chiamava Robert Adams, colpito alla schiena durante la fuga

Ucciso in un parcheggio. Robert Adams, un afroamericano di 23 anni, è stato colpito alle spalle da un agente della polizia di San Bernardino, in California, mentre fuggiva. Il video della sparatoria, che riaccende i riflettori sulle violenze nei confronti degli afroamericani, è diventato virale. L’episodio risalirebbe a sabato 16 luglio.

Robert Adams stava parlando con qualcuno prima di dirigersi verso un’auto.

Quando ha visto due agenti scendere dalla vettura, è scappato.

Pochi secondi dopo, però, uno dei due poliziotti ha aperto il fuoco, colpendolo alla schiena e uccidendolo.

Stando a quanto riferito dalla polizia, i due agenti facevano parte di un’unità specializzata che stava indagando su un locale, sede di gioco d’azzardo illegale.

La famiglia di Robert Adams ha ammesso che il 23enne lavorasse nel locale, ma ha accusato gli agenti di non essersi identificati.

La polizia ha spiegato, invece, che i due poliziotti erano in uniforme e quindi facilmente riconoscibili.

Inoltre, avrebbero cercato di intimare al ragazzo di fermarsi, prima che iniziasse a scappare.

Stando al rapporto degli agenti, Adams sarebbe stato armato. Per questo uno dei due avrebbe aperto il fuoco.

Tra i primi a condividere il video, Ben Crump.

L’avvocato, noto nel Paese per occuparsi in prima linea di diritti civili, ha twittato: “La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso a colpi di arma da fuoco il 23enne Robert Adams. Un’esecuzione! È stato riferito che Robert non sapeva che c’era la polizia nell’auto civetta prima di scappare per salvarsi la vita. Abbiamo bisogno di un’indagine completa su questa orribile esecuzione!”.

Poi ha condiviso il video.

Police in San Bernardino, CA, fatally shot 23-year-old Robert Adams execution-style! It’s reported Robert didn’t know there were police in the unmarked car before he ran for his life. We need a full investigation into this horrific execution! pic.twitter.com/qxwX0o8KFR

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 19, 2022