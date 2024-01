Pioggia e gelo in arrivo nel weekend secondo le previsioni meteo: ondata di maltempo, poi anticiclone africano

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Pioggia e gelo sull’Italia. Secondo gli esperti, il terzo weekend di gennaio sarà contraddistinto da un brusco calo delle temperature al Nord, a causa delle correnti artiche, e dal maltempo al Centro-Sud. La prossima settimana, però, la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo dell’anticiclone africano. Le previsioni meteo.

Allerta gialla in Campania

Per venerdì 19 gennaio 2024 la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali in:

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

Temperature in discesa e gelo al Nord

Secondo gli esperti di 3bMeteo venerdì 19 gennaio un fronte di aria fredda di matrice artica irromperà sull’Italia portando un brusco calo termico che abbasserà le temperature anche di 8-10 gradi.

Al Nord si prevedono forti gelate all’alba.

La situazione è destinata a cambiare la prossima settimana, quando sull’Italia potrebbe piombare l’anticiclone africano.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 19 gennaio

Nord : schiarite sulle Alpi, piogge sparse in estensione da Triveneto ed Emilia Romagna a Lombardia e medio-basso Piemonte. Neve dai 300m. Temperature in calo, massime tra 4 e 8 gradi;

: schiarite sulle Alpi, piogge sparse in estensione da Triveneto ed Emilia Romagna a Lombardia e medio-basso Piemonte. Neve dai 300m. Temperature in calo, massime tra 4 e 8 gradi; Centro: peggiora dal pomeriggio con piogge da Marche ed Umbria verso le altre regioni. Neve in calo a quote collinari su nord Appennino. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi;

peggiora dal pomeriggio con piogge da Marche ed Umbria verso le altre regioni. Neve in calo a quote collinari su nord Appennino. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi; Sud: addensamenti sul basso Tirreno, seguiti da timide schiarite. Entro sera nuove piogge su Campania e Sardegna. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi.

Sabato 20 gennaio

Nord : condizioni di tempo soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nube al mattino sul basso Piemonte. Temperature stabili, massime tra 4 e 8 gradi, ma con estese gelate notturne;

: condizioni di tempo soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nube al mattino sul basso Piemonte. Temperature stabili, massime tra 4 e 8 gradi, ma con estese gelate notturne; Centro: piogge sul versante adriatico con neve fino a quote collinari, ma con schiarite dal pomeriggio. Più sole su quello tirrenico. Temperature in netto calo, massime tra 5 e 9 gradi;

piogge sul versante adriatico con neve fino a quote collinari, ma con schiarite dal pomeriggio. Più sole su quello tirrenico. Temperature in netto calo, massime tra 5 e 9 gradi; Sud: piogge e rovesci su zone peninsulari e nord Sicilia, neve in Appennino dai 600m. Residue piogge in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi.

Domenica 21 gennaio

Nord: tempo stabile e soleggiato, con il passaggio di innocue velature che offuscheranno il cielo. Temperature in rialzo, massime tra 5 e 9 gradi, ma con ancora estese gelate notturne;

tempo stabile e soleggiato, con il passaggio di innocue velature che offuscheranno il cielo. Temperature in rialzo, massime tra 5 e 9 gradi, ma con ancora estese gelate notturne; Centro: condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, con qualche innocua velatura in arrivo in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12 gradi, ma con alcune gelate notturne;

condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, con qualche innocua velatura in arrivo in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12 gradi, ma con alcune gelate notturne; Sud: residua variabilità su Salento, Calabria ionica e Sicilia centro-orientale, in diradamento. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi.