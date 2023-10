Pesto Biffi ritirato dai supermercati per rischio presenza di allergeni: il lotto delle vaschette richiamate

Un lotto del “pesto 100% vegetale” prodotto da Biffi è stato ritirato dai supermercati a seguito di un richiamo del Ministero della salute.

Motivo del richiamo

Alla base del richiamo del “pesto 100% vegetale 150 gr” da parte del Ministero della salute, il fatto che il pesto prodotto da Biffi può contenere allergeni non dichiarati.

Sulla confezione del minestrone mancherebbe infatti l’avvertenza obbligatoria per legge: “Il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici ai derivati al latte“.

Qual è il lotto individuato

Il lotto ritirato dai supermercati a causa del rischio di presenza di allergeni è il L30PL3F prodotto nello stabilimento di Via Piacenza 20 – 26865 San Rocco al Porto (LO) con scadenza 24/01/2024.

Il pesto 100% vegetale è prodotto da Formec Biffi S.p.A. Nello specifico, si tratta delle vaschette da 150 gr.

Il regolamento dell’Ue

Il Regolamento UE n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha introdotto l’obbligo per produttori ed esercizi commerciali di segnalare, nei cibi, la presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

L’Allegato II del Regolamento definisce un elenco di 14 allergeni da indicare obbligatoriamente: Cereali contenenti glutine; Crostacei; Uova; Pesce; Arachidi; Soia; Latte; Frutta a guscio; Sedano; Senape; Semi di sesamo; Anidride solforosa e solfiti; Lupini; Molluschi.

Yogurt greco senza lattosio ritirato

Il ministero della Salute, il 17 ottobre 2023, ha comunicato di aver ritirato dagli scaffali dei supermercati un lotto di yogurt greco senza lattosio a causa della possibile presenza di lattosio, dovuta ad un errore durante il confezionamento.

Il prodotto in questione è lo yogurt greco magro bianco senza lattosio a marchio Welless venduto da Penny Market.

Il lattosio è costituito da glucosio e galattosio e si trova nel latte, nello yogurt e nei formaggi freschi. Viene però utilizzato nell’industria alimentare come ingrediente e/o additivo in molti prodotti, come caramelle, cioccolato al latte, gelato, burro, creme e salse, prodotti da forno, salumi e alimenti in scatola.

L’intolleranza al lattosio è causata dall’assenza della lattasi, che è l’enzima che scinde il lattosio in glucosio e galattosio. Il lattosio non digerito resta nell’intestino e viene fermentato dalla flora batterica, con la conseguente produzione di metaboliti secondari e gas.