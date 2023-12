Perquisita la sede del Verona dalla Gdf: società coinvolta nell'operazione Cyrano su sponsor e fatture false

La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni nella sede dell’Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio. La società scaligera sarebbe tra quelle coinvolte in un’indagine su sponsorizzazioni ottenute tramite fatture false emesse da una società ‘cartiera’.

Cosa sta succedendo a Verona

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, l’inchiesta ribattezzata ‘Operazione Cyrano’, diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da Guardia di Finanza e Polizia di Stato, vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia.

Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratterebbe di una presunta maxi frode fiscale da 10 milioni di euro.

Fonte foto: ANSA

Il Verona è attualmente al terzultimo posto nella classifica del campionato di Serie A, con 10 punti conquistati in 14 partite.

I dettagli dell’operazione Cyrano

La Polizia di Stato ha diffuso una nota per riepilogare i dettagli dell’indagine Cyrano, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia.

Proprio grazie a questa indagine è stato possibile accertare la sussistenza di una società “cartiera”, con oggetto sociale dichiarato “attività delle concessionarie pubblicitarie”, che sarebbe stata “costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”, allo scopo di “consentire ai beneficiari delle F.O.I. l’evasione delle imposte sui redditi e dell’iva”.

Le persone giuridiche coinvolte sono società calcistiche, attive nella produzione di programmi televisivi e nei settori dei trasporti di merci, edilizio e meccanico in genere.

Al termine delle indagini, come spiegato nella nota della Polizia di Stato, è stato documentato (allo stato in via cautelare trattandosi di attività di indagine preliminare) come le 22 società interessate “abbiano utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalla società cartiera per oltre 10 milioni di euro”.

Nel corso delle operazioni è stato notificato, nei confronti di tutti i 26 soggetti indagati, un’informazione di garanzia emessa dall’A.G. inquirente in ordine alla predetta ipotesi di reato.

La Polizia di Stato ricorda che la colpevolezza dei soggetti sottoposti a indagine in relazione alla vicenda giudiziaria sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui ci sia una sentenza irrevocabile di condanna.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.