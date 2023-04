Paura per la salute di Jack Nicholson dopo le foto inedite: sono le prime dell'attore 85enne dopo due anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Jack Nicholson tiene tutti col fiato sospeso a causa delle sue condizioni di salute non ottimali. L’attore 85enne, che non si mostrava in pubblico ormai da quasi due anni, è stato pizzicato da alcuni fotografi mentre si trovava sul balcone della sua casa a Mulholland Drive, a Beverly Hills. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che preoccupano non poco fan e addetti ai lavori.

La foto di Nicholson che preoccupa

Diversi media americani hanno pubblicato e rilanciato la foto di Jack Nicholson in balcone a Mulholland Drive, a Beverly Hills. L’attore, prossimo a compiere 86 anni il 22 aprile, è stato immortalato con lo sguardo perso nel vuoto e, soprattutto, spettinato e in sovrappeso.

Una mise casalinga, con tuta e maglietta per l’attore, che però ha fatto concentrare i più attenti su alcuni dettagli. L’età avanza per lui, ma a far preoccupare sarebbero le precarie condizioni di salute che ormai da diverso tempo hanno portato il tre volte Oscar a evitare la vita mondana.

Come sta Jack Nicholson

L’attore, infatti, da quasi due anni aveva fatto perdere le sue tracce. È dal 19 ottobre 2021, infatti, che nessuno ha avuto modo di vederlo e di accertarsi delle sue condizioni di salute, a parte qualche parente e il figlio 30enne Ray.

Secondo alcune fonti, infatti, Nicholson sarebbe malato e gli sarebbe stata diagnosticata la demenza senile. “I suoi figli gli possono fare visita, ma sono la sua unica connessione con il mondo esterno” hanno raccontato delle fonti vicine alla famiglia Nicholson.

Nicholson e la demenza senile

“Il fisico tiene, ma di testa non c’è più” hanno detto alcuni amici nelle scorse settimane, ribadendo la preoccupazione per la malattia che ha colpito l’attore 85enne. Nicholson, forse affetto da demenza senile, già dal 2018 si è ritirato dalle scene.

Già cinque anni fa era rimbalzata con insistenza la voce di una possibile malattia, con alcuni affetti vicini che avevano sottolineato che il divo hollywoodiano stentava a ricordare le parti che i registi gli avevano affidato nell’ultimo periodo.

C’è chi si dice preoccupato che Nicholson possa fare la stessa fine di Marlon Brando, ovvero morire da solo e dimenticato negli anni dal grande pubblico. E proprio da Brando ha acquistato la villa di 300 metri quadri che lo ospita sulle colline di Hollywood.