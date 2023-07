Patrick Zaki ringrazia il governo italiano: il messaggio dopo le polemiche prima di far ritorno in Italia

Patrick Zaki, l’attivista al quale il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha concesso la grazia, è atteso in Italia nelle prossime ore. Prima di partire da Il Cairo, ha inviato un messaggio al governo italiano.

Il ringraziamento di Patrick Zaki al governo italiano

Nella mattinata di domenica 23 luglio Patrick Zaki è entrato al terminal 3 dell’aeroporto de Il Cairo per imbarcarsi su un volo di linea con destinazione Milano. Nelle scorse ore la sua decisione di rifiutare di rientrare in Italia a bordo di un volo di Stato aveva scatenato numerose polemiche.

Ai media presenti all’aeroporto della capitale egiziana, tra cui l”ANSA’, Zaki ha dichiarato: “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi 3 anni per giungere a questo momento”.

Patrick Zaki ha poi ringraziato in modo chiaro e tondo il governo italiano guidato da Giorgia Meloni: “Grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”.

Citando l’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni, l’attivista ha quindi ringraziato anche “la diplomazia italiana in Egitto”.

La polemica

La decisione di Patrick Zaki di far rientro in Italia con un volo di linea e non con il volo di Stato messo a disposizione dal governo italiano, come detto, aveva scatenato numerose polemiche nel nostro Paese.

Tra chi ha inviato un messaggio critico all’attivista c’è Maurizio Lupi, di Noi Moderati. Su Facebook ha scritto: “Al giovane Patrick, che abbracciamo con affetto, vorremmo ricordare che dire ‘grazie’ a chi si è impegnato per lui, più o meno tutti in questo Paese, a cominciare dal governo di Giorgia Meloni, non è né un atto politico, né una scelta di campo, così come non lo è salire sul volo di Stato e farsi fotografare con le autorità. Sarebbe stata solo umana riconoscenza e buona educazione. Se le opposizioni poi vogliono fare del rifiuto al volo di stato un vessillo ideologico facciano pure: come sempre a noi i fatti, a loro le chiacchiere”.

Il commento di Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta al Tg1, aveva smorzato le polemiche commentando così la decisione di Patrick Zaki: “Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo e l’abbiamo fatto“.