Parla il marito di Michela Murgia Lorenzo Terenzi: dal matrimonio anticipato per il tumore agli ultimi giorni

Lorenzo Terenzi, l’attore e regista 35enne che ha sposato Michela Murgia “in articulo mortis” poche settimane prima della morte della scrittrice, ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare il suo legame con la donna.

Il primo incontro tra Terenzi e Michela Murgia

Al ‘Corriere della Sera’, Lorenzo Terenzi ha raccontato così il primo incontro con Michela Murgia: “Nel 2017 in Sardegna. Stava lavorando a ‘Quasi Grazia’, uno spettacolo teatrale tratto dal libro di Marcello Fois. Io ero stato chiamato all’ultimo come aiuto regista”.

Poi ha aggiunto: “Era la prima volta che Michela faceva teatro professionale e io mi occupavo tanto del training. Per fare bene il mestiere dell’attore devi entrare in contatto con parti molto profonde di te. Questo ci ha fatto legare. È stata generosissima fin dall’inizio. Siamo diventati subito amici, poi confidenti e, negli anni, ‘migliori amici’, come diceva”.

Fonte foto: ANSA Il feretro della scrittrice Michela Murgia, portato a spalla (tra gli altri) dal marito Lorenzo Terenzi.

La decisione del matrimonio

Lorenzo Terenzi ha spiegato il suo legame con Michela Murgia, che ha portato i due a sposarsi: “Più che una relazione, era un’amicizia che ha continuato a fiorire nel tempo: siamo fioriti uno accanto all’altra. Non c’è mai stato niente di sessuale, era un’amicizia evoluta all’ennesima potenza. Poi lei ha avuto bisogno di me e mi ha chiesto di fare questa cosa che altrimenti non avrei mai fatto, perché non eravamo mai stati fidanzati, non c’era mai stato niente oltre all’essere fratello e sorella, due esseri umani che si erano incontrati in maniera profonda”.

Così è nata la proposta di matrimonio: “Più o meno verso Pasqua. Mi disse: ‘Probabilmente ho un’aspettativa di vita di 4 anni. Se tra qualche anno sei libero ti va di sposarmi? Così potrò avere vicino una persona di cui mi fido per farla decidere al posto mio’.

La sua risposta: “Ho detto subito di sì. Poi il quadro clinico è cambiato e mi ha detto che dovevamo anticipare. Le ho chiesto se voleva fare solo una cosa burocratica da tenere tra di noi o se voleva raccontarla agli altri. Rispose che era meglio se lo raccontavamo noi, perché era un personaggio pubblico e bisognava tenere il polso della narrazione. L’ho toccato poi con mano: ogni suo post veniva decontestualizzato e privato del significato originario”.

Gli ultimi momenti di vita di Michela Murgia

Lorenzo Terenzi ha confidato che Michela Murgia se n’è andata “serena, a casa, alle 22.50 di giovedì. Intorno a lei le persone che le volevano bene. Dopo, siamo stati travolti da una valanga d’affetto. Sarebbe stata content”.

Ancora Terenzi: “Sembravamo una coppia di ottantenni felici, ai quali basta uno sguardo per capirsi. Nel suo ultimo sguardo, mi ha detto tante cose e nessuna“.

Il marito di Michela Murgia ha anche raccontato: “Aveva deciso tutto: è riuscita a fare le cose che voleva, come voleva. È impressionante questo controllo lucido fino all’ultimo. Gli ultimi giorni ha salutato tutti, ha perfino dettato un libro”.