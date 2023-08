L'addio a Michela Murgia del marito Lorenzo Terenzi e dei "figli d'anima": il ricordo della scrittrice

In abito rosso, col sorriso in faccia e un braccio alzato in alto, colta in un gesto come di danza: così appare Michela Murgia nel post su Instagram pubblicato dal marito Lorenzo Terenzi dopo la morte della scrittrice.

Il post di Lorenzo Terenzi dopo la morte di Michela Murgia

Ha scelto il silenzio Lorenzo Terenzi per omaggiare la morte della moglie Michela Murgia, scomparsa nella serata di giovedì 10 agosto.

Nel post pubblicato su Instagram nella notte tra giovedì e venerdì appare solo una fotografia della scrittrice, in abito rosso corallo (e turbante in tinta), sorridente e con un braccio alzato.

Il matrimonio celebrato “in articulo mortis”

Michela Murgia e Lorenzo Terenzi si sono sposati a metà luglio “in articulo mortis”. La scrittrice aveva spiegato in un lungo post su Instagram di averlo fatto controvoglia, solo per “garantirci i diritti a vicenda”. Michela Murgia aveva detto: “Se avessimo avuto un altro modo non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo”.

Il post della scrittrice proseguiva così: “Niente auguri perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere”.

Il messaggio di Michela Murgia si era concluso con un auspicio: “Il nostro vissuto personale, come quello di tutt3, oggi è più politico che mai e se potessi lasciare un’eredità simbolica, vorrei fosse questa: un altro modello di relazione, uno in più per chi nella vita ha dovuto combattere sentendosi sempre qualcosa in meno”.

In un altro post pubblicato a maggio, Michela Murgia aveva presentato i membri della sua “Queer Family“, specificando: “Nella queer family che vivo non c’è nessuno che non si sia sentito rivolgere il termine sposo/sposa in questi anni”.

Chi è Lorenzo Terenzi

Lorenzo Terenzi, nato a Firenze nel 1988, è un attore, musicista, autore e regista. Si è diplomato al Teatro stabile di Genova. Ha lavorato molto in teatro, ma anche al cinema.

Terenzi è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani in ‘Quasi grazia’, spettacolo di Marcello Fois (con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda), messo in scena nel 2017. Con Gabriele Lavia ha recitato ne ‘I giganti della montagna’, ‘Il sogno di un uomo ridicolo’, ‘L’uomo con un fiore in bocca’, ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e ‘Vita di Galileo’.

Ha recitato anche nel film di Silvio Soldini ‘Il colore nascosto delle cose’ e nel film di Manuel Zicarelli ‘Ho bisogno di te’.

L’addio dei “figli d’anima” di Michela Murgia

Anche i cosiddetti “figli d’anima” hanno ricordato Michela Murgia. “Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin”, ha scritto Francesco Leone sui social. “Ciao bella”, le parole di Alessandro Giammei.