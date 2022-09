Padova, uomo si barrica in casa: segnalati colpi di arma da fuoco

Ore di tensione nella notte a Padova, dove un uomo armato si è barricato all’interno del suo appartamento, venendo in seguito bloccato dalle forze dell’ordine dopo alcune trattative.

L’allarme

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 31 agosto, quando, come riporta l’agenzia ‘Ansa’, sono stati segnalati colpi di arma da fuoco da parte di alcuni residenti, che hanno avvertito le forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico del Suem 118. La zona attorno all’appartamento in cui si è barricato l’uomo è stata blindata. Presente anche un negoziatore del nucleo investigativo dell’Arma. Poco prima dell’una di notte, poi, i militari hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo e lo hanno disarmato, facendolo trasportare al reparto di Psichiatria dell’ospedale locale.

Fonte foto: Tuttocittà I fatti sono avvenuti in via Crimea, in zona San Giuseppe, a Padova.

Ulteriori dettagli sulla vicenda

L’episodio è avvenuto in via Crimea, in zona San Giuseppe a Padova. Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli: la strada è stata chiusa per oltre 200 metri da una parte e dall’altra rispetto al luogo in cui si trovava l’uomo, che avrebbe minacciato di farsi del male o di commettere una strage. Nessuna persona è rimasta ferita in seguito all’intervento delle forze dell’ordine.