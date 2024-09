Bimba di 6 anni muore a Villongo colpita alla testa dall'altalena: la caduta e l'impatto fatale col seggiolino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una bambina di 6 anni è morta dopo essere caduta da un’altalena in un parco giochi di Villongo, in provincia di Bergamo. La piccola, Ritej Lahmar, è stata colpita alla testa dal seggiolino mentre era ancora a terra. Un impatto che l’avrebbe ferita gravemente, al punto da rendere necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato la rianimazione sul posto. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, la bambina è morta durante il tragitto in ospedale.

L’incidente con l’altalena

La tragica fatalità è avvenuta nella serata di lunedì 2 settembre, quando la bambina, figlia di una coppia di nazionalità marocchina, si trovava nel parchetto “don Abele Agostinelli” di piazza Vittorio Veneto, nella frazione di Villongo di San Filastro, in compagnia della madre e di un gruppo di compagni di giochi.

Intorno alle 21, la piccola sarebbe caduta dall’altalena mentre si stava dondolando, venendo colpita violentemente alla testa dal seggiolino ancora in oscillazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona del comune di Villongo, in provincia di Bergamo, dove la bambina è morta colpita dall’altalena

I soccorsi

Ricevuto l’allarme, sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e l’automedica di Sarnico. Per diversi minuti gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare la bambina senza successo, trasferendola in gravi condizioni con l’elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La piccola Ritej però è morta nel percorso verso l’ospedale, intorno alle 23, e i medici purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

La bambina morta a Villongo

La bambina viveva nel comune limitrofo di Credaro, insieme al papà Nabil, magazziniere, la mamma Fatima, casalinga, due fratelli più grandi e una sorella più piccola. A ottobre avrebbe compiuto 7 anni e avrebbe dovuto iniziare la seconda elementare.

“Era una bimba allegra, forte e coraggiosa era la luce della famiglia” sono state le parole di un cugino, sul luogo della tragedia.

Sul posto dell’incidente anche il sindaco di Villongo, Francesco Micheli, insieme ad alcuni assessori, oltre ai carabinieri di Sarnico, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali profili di responsabilità.