Rimane bloccato in ascensore a Montella vicino Avellino e ha un malore, 84enne trovato morto nel vano

Tragedia a Montella, in provincia di Avellino, dove un uomo di 84 anni è stato trovato morto all’interno dell’ascensore del condominio in cui viveva. L’anziano, Vincenzo Iannaccone, è deceduto dopo essere rimasto intrappolato nell’ascensore senza riuscire a chiedere aiuto.

Bloccato in ascensore

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 settembre 2024, intorno alle 15:30, in un palazzo di via Rinaldo D’Aquino, nel cuore di Montella.

Vincenzo Iannaccone, che viveva al primo piano insieme alla moglie, stava utilizzando l’ascensore come di consueto, ma è rimasto bloccato nella cabina senza riuscire a liberarsi.

Nonostante i suoi tentativi, l’uomo non è riuscito a chiedere aiuto, rimanendo intrappolato nel vano dell’ascensore.

Il malore e la morte

Mentre si trovava bloccato, Iannaccone ha avuto un malore, perdendo conoscenza all’interno della cabina.

I vicini, allarmati dalla situazione, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, hanno forzato le porte dell’ascensore e tentato di rianimarlo con manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Purtroppo, tutti i tentativi di salvare l’uomo si sono rivelati inutili.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’84enne.

Le circostanze precise della sua morte, se dovute esclusivamente al malore (come nel caso della 92enne trovata morta in casa insieme al gatto) o ad altre cause legate al blocco dell’ascensore, saranno chiarite solo da ulteriori esami clinici. La comunità di Montella è rimasta profondamente colpita dall’accaduto e i vicini hanno ricordato Vincenzo Iannaccone come un uomo gentile, sempre pronto a prendersi cura della moglie.

I Carabinieri hanno avviato i rilievi di rito per determinare le cause precise del malfunzionamento dell’ascensore e capire se ci siano responsabilità in merito all’incidente.