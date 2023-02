Padova, 18enne si soffia il naso durante una pausa dell'allenamento di boxe e muore: aperta un'inchiesta

Si è spento a soli 18 anni e all’improvviso Edoardo Zattin, dichiarato morto giovedì 23 febbraio, in serata, dai medici del reparto di Rianimazione neurochirurgica dell’ospedale di Padova.

Edoardo Zavattin stroncato da un malore a soli 18 anni

Il giovane, di Este, popoloso centro della Bassa padovana, era stato vittima di un malore la sera precedente, durante un allenamento di pugilato. Studente al quarto anno di ragioneria all’istituto Atestino, Edoardo era giunto in ospedale in condizioni gravissime: col passare delle ore il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato, fino alla dichiarazione di morte cerebrale.

Edoardo, dallo scorso autunno, aveva iniziato a praticare la boxe in forma amatoriale tramite forme, tecniche e colpi simulati (senza combattimenti), iscrivendosi alla palestra Move di Monselice a settembre. Proprio alla palestra Move si stava allenando quando intorno alle 22 di mercoledì 22 febbraio è stato colto dal malore risultato fatale nelle ore successive.

Fonte foto: ANSA

Fonte foto: ANSA

I primi soccorsi e il trasporto in ospedale

Da quanto emerso, durante una pausa nell’allenamento, il 18enne si sarebbe soffiato il naso, per poi stramazzare a terra, privo di sensi. Presenti in palestra al momento del malore due istruttori e una decina di praticanti.

Proprio gli istruttori hanno prestato il primo soccorso a Zattin. Dopodiché è giunta l’ambulanza ed il ragazzo è stato portato al vicino ospedale di Schiavonia: qui il personale medico, innanzi a un quadro clinico grave, ha deciso per il trasporto a Padova.

La Procura di Padova apre un’inchiesta

In base alla segnalazione dell’ospedale, la procura di Padova ha aperto un’inchiesta sul caso, per il momento senza indagati né ipotesi di reato. La magistratura, quasi certamente, disporrà l’autopsia per comprendere le cause precise che hanno causato il malore risultato mortale.

Trattandosi di un atleta, sarà esaminata anche la documentazione medica che, per legge, deve stabilire l’idoneità per la pratica sportiva.