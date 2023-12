Olena Zelenska avverte Zelensky: "Non voglio che si ricandidi come presidente, deve fare qualcosa di nuovo"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La guerra in Ucraina va avanti ormai da 648 giorni e la conclusione sembra lontana, ma quel che potrebbe finire presto è il mandato di Volodymyr Zelensky come presidente ucraino. Se lo augura Olena Zelenska, la first lady che vorrebbe vedere il marito lontano dal ruolo che più di tutti, negli ultimi due anni, è preso di mira dal Cremlino e da Vladimir Putin.

Olena Zelenska contro un altro mandato

Il messaggio di Olena Zelenska al marito Volodymyr appare chiaro, con la first lady che nel corso di un’intervista rilasciata all’Economist che ha sottolineato che vorrebbe vedere il marito lontano dalla massima poltrona dello Stato ucraino.

A fine mandato, infatti, desidererebbe che il presidente si faccia da parte, ovvero che corra nuovamente per un altro quinquennio che vorrebbe dire nuove minacce alla sua vita e a quelle della sua famiglia. “Non voglio che sia il presidente per il prossimo o per i prossimi due mandati” ha spiegato al podcast dell’Economist, sottolineando che Zelensky dovrà trovare “qualcosa di nuovo”.

Fonte foto: ANSA

La donna, infatti, non sopporta l’idea di vedere il marito in pericolo, ma soprattutto spera di potersi godere la famiglia, come una persona normale. “Torneremo a vivere insieme, con mio marito e i miei figli. Tutto il tempo” ha confessato.

Zelenska, all’anagrafe Olena Kyjaško, vive infatti insieme ai figli in una località protetta e lontana dal marito che, seguendo da vicino la guerra, si sposta per non essere obiettivo del Cremlino.

Quando finisce il mandato di Zelensky

In carica dal 2019, il mandato di Volodymyr Zelensky a presidente dell’Ucraina volge ormai al termine. L’elezioni presidenziali vinte dal 55enne di Kryvyj Rih sono infatti andate in scena nel maggio 2019.

Secondo quanto previsto in Ucraina, il mandato è di 5 anni, dunque nel maggio 2024 quello di Zelensky giungerebbe al termine. E ogni presidente ha a disposizione massimo 2 mandati, e Zelensky lo sa bene.

Le parole di Zelensky sulla ricandidatura

Ma quali sono le intenzioni di Zelensky? Di certo le parole della moglie Olena hanno un peso specifico non indifferente per la decisione finale del presidente ucraina, ma già in passato aveva fatto capire cosa sarebbe potuto accadere nel futuro.

Ad alcuni media rumeni, infatti, a ottobre aveva detto di essere pronto a RIcandidarsi alla presidenza qualora le elezioni si fossero tenute durante la guerra, ma che si sarebbe rifiutato di farlo se si fossero tenute dopo la fine del conflitto.