Nigeria, diplomatici americani in fuga con le famiglie: Usa temono un attentato terroristico pure in Sudafrica

In fuga verso casa. L’ambasciata degli Stati Uniti ad Abuja, capitale della Nigeria, ha ordinato la partenza del suo personale non essenziale e delle relative famiglie: il timore degli Stati Uniti è che si possa verificare un attentato terroristico. A renderlo noto, il Dipartimento di Stato. Timori anche per la situazione in Sudafrica.

Perché c’è il rischio di un attentato in Nigeria

Lo scorso luglio, secondo quanto riferito dall’Ansa, dalla prigione di Kuje – nella perfieria di Abuja – sarebbero evasi oltre 400 detenuti.

Tra questi, ancora in libertà, ci sarebbero decine di presunti jihadisti.

October 25 2022 Security Alert: @StateDept authorized departure status to U.S. Embassy Abuja, which permits the voluntary departure of family members and certain employees due to the heightened risk of terrorist attacks in Abuja. Details » https://t.co/JRhjnTLTaH pic.twitter.com/pKjW7lbalc — U.S. Mission Nigeria (@USinNigeria) October 26, 2022

L’ordine dell’ambasciata Usa

L’ambasciata degli Stati Uniti ha quindi ordinato ad alcuni membri del proprio personale diplomatico non essenziale, e alle rispettive famiglie, di lasciare Abuja.

Sul proprio sito, ha poi consigliato ai cittadini americani di non recarsi in città: non ha però fornito dettagli sulla potenziale minaccia.

Allarme anche in Sudafrica

Poche ore prima, un avvertimento simile era stato emesso per un possibile attacco terroristico nel fine settimana a Johannesburg, in Sudafrica.

Sempre in una nota pubblicata sul suo sito, l’ambasciata aveva consigliato al suo personale di “evitare folle di persone e altri grandi raduni pubblici nella grande area di Sandton a Johannesburg” perché “il governo degli Stati Uniti ha ricevuto informazioni secondo cui i terroristi potrebbero pianificare di condurre un attacco contro grandi assembramenti di persone in un luogo non specificato nella grande area di Sandton a Johannesburg, in Sudafrica, il 29 ottobre 2022. Non ci sono ulteriori informazioni sui tempi, metodi o obiettivi del potenziale attacco”

Il governo sudafricano, invece, ha sminuito l’avviso sostenendo che si tratti della “comunicazione standard del governo degli Stati Uniti ai suoi cittadini”, assicurando che le forze dell’ordine stanno monitorando eventuali minacce ai cittadini e alla nazione, precisando che è loro responsabilità garantire la sicurezza a tutte le persone nel Paese.

“In caso di necessità, il governo sudafricano sarà il primo a informare il pubblico di qualsiasi minaccia imminente“, ha affermato la presidenza in una nota.