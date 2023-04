Morto nell'incidente a Firenze dopo lo scontro frontale in via Marconi: la sua auto ribaltata, aveva 77 anni

Un drammatico scontro tra auto a Firenze è costato la vita a un pensionato. Nella mattina di venerdì 7 aprile, l’impatto tra le due vetture avrebbe causato il ribaltamento di una delle due, finita al centro della carreggiata. Il conducente, un pensionato di 77 anni, è morto sul colpo, mentre l’uomo che si trovava alla guida dell’altro mezzo è rimasto illeso. La vittima viaggiava insieme al suo cane.

Lo scontro tra le due vetture

Stavano viaggiando in via Marconi a Firenze, in zona Campo di Marte, intorno alle 7 di mattina di venerdì 7 aprile, quando si sono scontrate tra loro.

Le due automobili, un suv Suzuki e una Opel, si trovavano all’incrocio con via Galvani quando è avvenuto l’impatto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Marconi a Firenze, dove è avvenuto lo scontro tra le due auto

A causa della forza dell’impatto, una delle due vetture, la Jeep guidata da un uomo di 77 anni, si è rovesciata occupando il centro della carreggiata.

All’interno del Suv si trovava anche il cane del pensionato, che l’aveva portato in auto con lui.

I soccorsi sul posto

Un’ambulanza, giunta subito sul posto, ha tentato di prestare soccorso ai due conducenti.

Per il 77enne, però, non c’è stato nulla da fare: non è chiaro se l’uomo sia morto sul colpo o se le sue condizioni fossero troppo gravi. In ogni caso, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Per lungo tempo gli è stato effettuato in strada il massaggio cardiaco, ma dopo diversi minuti i sanitari ne hanno constatato il decesso per le ferite riportate nello scontro. La Jeep su cui viaggiava aveva il tettuccio in tela.

L’altro conducente, che si trovava alla guida della Opel, è rimasto illeso. Non sembra, infatti, aver riportato alcuna ferita.

Anche il cane del pensionato è stato estratto ancora vivo dalla vettura su cui viaggiava insieme al padrone.

Le indagini sulla dinamica

Sul posto anche la polizia municipale, che ha temporaneamente chiuso la strada al traffico per alcune ore, fino alle 11.30, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Sono in corso anche degli accertamenti per capire la dinamica dei fatti. Per il momento, non sono stati rilasciati comunicati da parte della polizia municipale, ma è probabile si sia trattato di uno scontro frontale.

Non è ancora chiaro di chi siano le responsabilità dello scontro e al momento non è stato escluso che la vittima possa aver avuto un malore mentre guidava.

Come riporta la Nazione, il barista di una caffetteria riporta di aver assistito al terribile scenario del veicolo ribaltato. “Sono abbastanza distante da quell’incrocio, non ho sentito rumori. Sono rimasto colpito dallo scenario, i soccorsi sono arrivati subito e hanno provato a salvare quel povero signore”.