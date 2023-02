Moria di pesci a Venezia nei giorni di acqua bassa: cefali morti tra i canali, esperti divisi sulle cause

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

A Venezia, in concomitanza con i giorni di acqua bassa persistente che permettono di vedere con nitidezza i fondali del centro storico, si sta verificando un allarme ambientale a causa della moria di pesci.

Cefali morti a Venezia, il video fa il giro del web: cosa sta succedendo

Gli esperti sono divisi sullo strano fenomeno che sta avvenendo nelle acque della Serenissima.

Dopo varie segnalazioni di banchi di cefali ammassati nei canali, mercoledì è stata fotografata per la seconda volta in un mese una serie di cefali morti o in agonia nella Fondamenta Ca’ Balà e a Sant’Angelo.

Claudio Venier, presidente dell’associazione dei commercianti di Piazza San Marco, ha filmato alcune decine di pesci che galleggiavano senza vita tra il Canal Grande alla Salute.

Perché i pesci stanno morendo nei canali veneziani: le ipotesi escluse

Di recente erano state indicate come la causa della moria di cefali le basse temperature. Ma con il freddo rientrato nella norma stagionale, questa volta manca una spiegazione anche per gli esperti.

Fonte foto: ANSA Un pesce morto nei canali di Venezia.

È escluso che si tratti di un evento legato all’inquinamento, visto che si è verificato due volte in due punti diversi, o alla bassa marea, considerando che il canale in questione è navigabile e il livello dell’acqua permette ai pesci di sopravvivere.

Il parere del biologo marino sulla moria di cefali nelle acque di Venezia

Luca Mizzan, biologo del Museo di Storia Naturale, raggiunto dall’Ansa, ha dichiarato che è impossibile per ora trovare una spiegazione convincente alla moria di pssci nei canali di Venezia.

“Le ipotesi sono talmente tante che dire una fesseria è un attimo. Tre settimane fa si sono registrate le prime segnalazioni di pochi esemplari di cefali che morivano in zona Sant’Angelo”, ha spiegato.

Ma “sarebbe da capire quali specie ci sono, perché in laguna se ne trovano di 5 o 6 tipologie, una delle quali è soprannominata magna giasso, cioè mangia ghiaccio, perché vive sotto il ghiaccio a temperature rigide”, ha dichiarato l’esperto.

Altre specie, al contrario “quando ci sono temperature basse si portano alla foce dei fiumi, cercano acque più miti, ma se lo fanno in zone con poco ricambio d’acqua allora rischiano di togliersi l’ossigeno“.

Difficile dunque dire con certezza quali siano le motivazioni dietro questo particolare fenomeno della moria di cefali a Venezia, per cui saranno necessari ulteriori accertamenti.