Minacce di morte al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi per la pista da bob delle Olimpiadi 2026: la lettera

Al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi è arrivata una lettera anonima con minacce di morte, collegate alla costruzione della pista da bob in vista delle Olimpiadi 2026.

Cosa c’era scritto nella lettera anonima giunta a Gianluca Lorenzi

Nella lettera anonima recapitata mercoledì 28 febbraio negli uffici comunali di Cortina e poi portata al sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi c’era scritto:

“Se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori”.

Il commento di Gianluca Lorenzi sulle minacce di morte ricevute

Gianluca Lorenzi ha commentato l’accaduto in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’: “Adesso sarà compito preciso degli investigatori fare piena luce su quello che di inatteso è accaduto”.

Negli ultimi giorni si sono susseguite aspre polemiche per l’abbattimento di decine di alberi per far posto alla nuova pista da bob per le Olimpiadi 2026.

Sono stati presentati esposti da parte di alcune associazioni ambientaliste allo scopo di verificare il rispetto del vincolo paesaggistico sulla demolizione della vecchia pista Monti e sull’abbattimento degli alberi secolari in località Ronco.

Il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi ha ricevuto una lettera con minacce di morte.

La denuncia del sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Gianluca Lorenzi ha presentato denuncia al Commissariato di polizia di Cortina e la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di minaccia.

La solidarietà del presidente del Veneto Luca Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso vicinanza al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi dopo le minacce di morte ricevute dal primo cittadino ampezzano.

Il messaggio di Zaia: “Con la vita delle persone non si scherza, il dissenso non deve mai arrivare alla violenza. Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti delle minacce di morte rivolte al sindaco di Cortina che nei giorni scorsi ha ricevuto un’intimidazione a non proseguire con il progetto della pista da bob per le Olimpiadi. Si tratta di un gesto inaccettabile. Al primo cittadino rivolgo la più totale vicinanza e solidarietà delle istituzioni regionali e mia personale. Mi auguro che le forze dell’ordine e la Procura possano al più presto fare luce sulla vicenda, identificando gli autori di queste minacce”.