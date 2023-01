Milano, rapinato il marito di Afef: vetro della Ferrari sfondato per rubare un orologio da 40 mila euro

L’amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici Alessandro Del Bono è stato rapinato a Milano. Il manager, noto alle cronache anche per essere il marito della showgirl italo-tunisina Afef Jnifen, si trovava alla guida della sua Ferrari quando i malviventi sono riusciti a sottrargli un orologio dal valore di 40mila euro.

La dinamica del furto

Il furto si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. L’imprenditore stava tornando a casa a bordo della sua Ferrari quando in corso Monforte un rapinatore, con indosso un casco integrale, ha rotto il finestrino del mezzo con una pistola e ha strappato a forza l’orologio dal polso di Del Bono.

Il Patek Philippe in oro bianco, modello 5140 e dal valore di 40mila euro, è così finito tra le mani del ladro. Subito l’imprenditore ha sporto denuncia.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti di polizia: dalle prime ricostruzioni pare che dietro la rapina ci siano due uomini, uno alla guida dello scooter e uno dietro, vale a dire colui che ha impugnato la pistola e rotto il finestrino.

L’imprenditore alla polizia ha raccontato anche di aver notato in zona al momento della rapina altri due scooter con altri quattro uomini. La Squadra Mobile di Milano è al lavoro per identificare i malviventi: si stanno passando al setaccio le telecamere di video-sorveglianza della zona in cerca di indizi utili.

Il matrimonio con la modella Afef Jnifen

L’imprenditore è noto anche per essere il marito dell’ex modella Afef Jnifen. La relazione sentimentale dura da tre anni. Nel 2021 i due sono convolati a nozze. Per Afef è il quarto matrimonio: è stata prima sposata in Tunisia, tempo prima del suo arrivo in Italia; dopodiché è diventata moglie di Marco Squatriti, con cui ha avuto il figlio Sammy; quindi le nozze con Marco Tronchetti Provera, da cui ha divorziato dopo 15 anni nel 2019.